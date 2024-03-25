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باكستان.. تدشين بئر ماء خيري تكريما لجندي أميركي أحرق نفسه لأجل غزة

3/25/2024 11:57:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دشنت الجمعية الدولية لوسائل التواصل الاجتماعي (USMED)، بالتعاون مع جمعية الخريجين الجامعيين الباكستانيين (PAMDER)، بئر ماء، تكريما للجندي الأميركي آرون بوشنل الذي أضرم النار في نفسه رداً على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت الجمعيتان في بيان مشترك، الاثنين، أن البئر المذكور تم حفره في قرية محبوب شاه بمدينة تشوك قريشي، على بعد حوالي 600 كيلومتر من العاصمة إسلام أباد.


وأضاف البيان أن 100 أسرة ستستفيد من البئر.


وأواخر فبراير الفائت، توجه بوشنل نحو مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزينا على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ "الحرية لفلسطين" مرارا وتكرارا، حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقا مفارقته الحياة.


وقبيل إضرامه النار في نفسه، قال بوشنل أمام مقر السفارة: "سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".

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