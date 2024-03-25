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غزة عالقة بين انتحارين

3/25/2024 11:57:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تستمر المجزرة في غزة بحصد عشرات آلاف الجرحى والشهداء ومجاعة لم يُشهد لها مثيل، وآلة عسكرية مستمرة في انتهاكها لأبسط القواعد القانونية والأخلاقية الإنسانية والدولية، بينما العالم بكل مؤسساته غير قادر على إيقاف آلة الدمار هذه، فكلما لاحت بارقة أمل ولو هزيلة يطفئها تعنت دولة الاحتلال وإصرارها على تحقيق ما تدعي أنه أهداف الحرب، فقد علّق الفلسطينيون آمالهم على حماسة القوى الإقليمية والدولية لوقف العدوان قبل رمضان لكن كل تلك الآمال تبخرت فجأة، ورغم أن المفاوضات تُستأنف بين الحين والآخر إلا أنها ما زالت أسيرة لشروط معقدة لم تبرح مكانها المتعالي حتى الآن.
فكلا الطرفين حماس ودولة الاحتلال يريد الاستثمار الكامل لما لديه من أوراق لتحقيق أكبر قدر من المكاسب سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الإنساني فبالنسبة لحماس والتي تمتلك الورقة الذهبية أو الجوكر كما يقال أي الرهائن والذي طالما تمنى نتنياهو أن يقتلوا في سياق الحرب، وهي لا تريد التفريط بهذه الورقة تحت أي ضغط دون الحصول على مكاسب تضمن لها موقعاً سياسياً في المستقبل وربما عسكري طالما أنها ما زالت قادرة على المقاومة، أما إسرائيل فتمتلك قوة عسكرية هائلة قادرة على استخدام كل أدوات التقنية بالإضافة إلى استحكامها على أجزاء مهمة من مساحة القطاع عدا عن تحكمها بمداخل ومخارج المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى حيازتها آلاف الأسرى من الفلسطينيين وإمساكها بورقة رفح تهدد بها العالم بطريقة مستفزة ولا ننسى تهديدها المستمر بتوسيع رقعة الحرب.
طبعاً على كل طرف ضغوط متعددة تجعله يذهب إلى طاولة المفاوضات على كره منه، فهي بالنسبة لحماس تبتدئ من الآلة العسكرية الإسرائيلية والتي تضرب بلا رحمة المدنيين في غزة وهؤلاء باتوا عنصراً مؤرقاً بسبب ارتفاع أعداد الضحايا والكارثة الإنسانية التي تحل بهم يضاف إليه الضغط الإقليمي والعربي والدولي، أيضا تواجد قوات الاحتلال على بعد خطوات من ارتكاب مجزرة جديدة في رفح والتي قد تؤدي إلى موجة من الهجرة الجماعية غير مسبوقة وهذه إن حصلت فسيوكل جزء من مسؤوليتها إلى حماس، أما بالنسبة لإسرائيل فهي حتى الآن لم تتعرض لضغوط جدية رغم تصاعد المعارضة الدولية والإقليمية بسبب هول ما يشاهده العالم من جرائم إسرائيلية لكن كل تلك لم تترجم إلى قرار دولي حقيقي يلزم إسرائيل بالقانون الدولي المستباح في غزة، وكل تلك الاعتراضات الدولية قابلة للاستيعاب إسرائيليا طالما لم تتوسع دائرة معارضة الحرب إلى الداخل الإسرائيلي حيث ما تزال الحرب هي الخيار المفضل للأغلبية الساحقة.
أما الشارع العربي فما يزال يستهلك مقولتين الأولى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل والذي لا يتجاوزه حدود الكيفية وليس الجوهر، والثاني يتعلق بأن الحرب هي حرب نتنياهو وهذا كلام يجافي الواقع فهذه حرب إسرائيل الكيان فنجاح حماس في جولتها هذه سيؤدي إلى نتائج كارثية على مستقبل دولة الاحتلال وبالتالي يشترك الجميع إسرائيليا بضرورة القضاء على حماس وليس نتنياهو وحده، وهو طبعاً يستثمر الحرب لأجنداته الخاصة لكن ليس هذا كل الحكاية، عدم القضاء على حماس يعني تصاعد روح الاعتزاز لدى الشعب الفلسطيني وبالتالي تصاعد فرص المقاومة المستقبلية وهو الأمر الذي سعت إسرائيل لوأده في مهده منذ إنشائها وفق ما عُرف بمبدأ جابوتنسكي والذي دعا لإيجاد جدار حديدي نفسي بين الفلسطيني ومقاومة الاحتلال بواسطة القهر والاذلال، لذلك فإن القضاء على فكرة المقاومة هو هدف استراتيجي لدولة الاحتلال لايمكن تعليقه أو رهنه بنتنياهو أو غيره.
من هنا نجد أن المفاوضات وقبلها الحرب لا تتعلق بالرهائن فقط على أهميتهم بالنسبة لمواطني دولة الاحتلال وساستها ولا تتعلق بالمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الاسرى وانسحاب إسرائيل من القطاع فقط بالنسبة لحماس، بل باتت تشكل لحظة للبقاء بالنسبة لكلا الطرفين لذلك فإن أي خسارة لأي ورقة من الأوراق التي يمتلكها أي طرف دون تحقيق نتائج بالنسبة لبقائه يعتبر انتحاراً مجانياً لذلك فإن صعوبة الموقف تكمن في أن غزة باتت عالقة بين هذين الانتحارين.

MENAFN25032024000072011014ID1108020649

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