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الطاقة المتجددة: تقوية الاقتصاد ودعم فلسطين والتأسيس لإنهاء الاعتماد على دولة الاحتلال

3/25/2024 11:57:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


من المؤكد أن الأردن قد خطى خطوات ممتازة في التحول نحو الطاقة الكهربائية المتجددة. بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) فقد وصلت القدرة التوليدية من الطاقة المتجددة في الأردن إلى 38 % من مجمل القدرة التوليدية في 2023. كذلك شكلت القدرة التوليدية لمشروع العطارات (صخر زيتي) 7 % من مجمل القدرة التوليدية مما يجعل القدرة التوليدية المعتمدة على المصادر المحلية 44 % من مجمل القدرة التوليدية.
وفي 2023 شكلت الطاقة المتجددة (رياح وشمسي) 18 % من مجمل الطاقة الكهربائية المشتراة من قبل شركة الكهرباء الوطنية فيما شكلت الكهرباء المنتجة من أنظمة الطاقة المتجددة المشبوكة على شركات التوزيع الثلاثة حوالي 10 % من مجمل الطاقة الكهربائية المستهلكة في الأردن. مما رفع حصة الطاقة المتجددة من مجمل استهلاك الأردن من الكهرباء إلى أكثر من 27 % في 2023.
لكننا للأسف ما نزال نعتمد بشكل كبير على الغاز من دولة الاحتلال. حيث شكلت الكهرباء من الغاز الطبيعي 67 % من مجمل الطاقة المشتراة من قبل شركة الكهرباء الوطنية في 2023 وتقديرا 60 % من مجمل الطاقة الكهربائية المستهلكة في الأردن.
تحت بند عدم قدرة شبكات التوزيع على مواكبة زيادات كبيرة في الطاقة المتجددة يواجه الأردن الآن انخفاضا ملموسا في مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة. ويشكو العاملون في قطاع الطاقة المتجددة من قيود عديدة ومنها تحديد السعات القصوى للمشاريع وتقليلها قبل الموافقة عليها.
أود هنا اقتراح تعديل سياسة الطاقة المتجددة في الأردن وتطبيق ما تطبقه كل من بريطانيا وأستراليا وإيرلندا وغيرها من الدول في موضوع سعات أنظمة الطاقة المتجددة الشمسية. بحيث نستطيع نرفع حصة الطاقة المتجددة من الكهرباء المستهلكة في الأردن إلى أكثر من 50 % ومعظمها سياتي عبر عديد الاستثمارات الخاصة الصغيرة وبدون الحاجة إلى مشاريع كبرى أو تمويل حكومي.
يمكن تلخيص هذه السياسة بالنقاط التالية:
·عدم تحديد حد أقصى لسعة مشاريع الطاقة الشمسية المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية.
·الاستعاضة عن ذلك بوضع حد اقصى للطاقة المصدرة لشبكة التوزيع كما أستراليا وبريطانيا مثلا بحيث يكون صاحب النظام الشمسي بين خيار استهلاك الطاقة المنتجة محليا أو خسارتها.
·والسماح باستخدام بطاريات التخزين لكي تكون أنظمة الطاقة المتجددة هجينة معتمدة على الربط مع شبكة التوزيع وأيضا مستخدمة للبطاريات لتخزين الكهرباء.
إن الحلول التقنية التي تسمح بتحديد حد أقصى للطاقة المصدرة لشبكة التوزيع متوفرة ومستخدمة منذ عدة سنوات وكذلك فإن تقنيات البطاريات أيضا أصبحت ناضجة ومتوفرة وبأسعار تنافسية. ونذكر هنا أن التوسع في استخدام البطاريات يساهم أيضا في تخفيف الضغط على شبكات التوزيع ويوفر بديلا مهما في حال انقطاعات الكهرباء لأي سبب.
إن العائق الوحيد أمام استخدام الحلول التقنية الحديثة التي تسمح بزيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في الأردن هو فقط سياسة الطاقة الكهربائية الحالية التي ما تزال تعمل تحت النظرة التقليدية التاريخية لقطاع الكهرباء بأنه احتكار طبيعي مع أن الحلول التقنية الجديدة ألغت أي حاجة لأي احتكار في قطاع الكهرباء كما فعلت سابقا في قطاع الاتصالات الذي كان يوما ما أيضا احتكارا طبيعيا.
هذا التغيير البسيط والمطلوب في سياسة الطاقة المتجددة في الأردن سيشجع العديد من المنازل والشركات والمصانع على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والبطاريات وأيضا سيساهم في تغيير أنماط الاستهلاك للاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة. مثل تشغيل مراجل التسخين والأفران والغسالات والنشافات وأنظمة التدفئة وشحن السيارات الكهربائية في أوقات إنتاج الطاقة المتجددة لتقليل الفاقد منها إلى الحد الأدنى.
من الواضح أن ديون شركة الكهرباء الأردنية الهائلة هي السبب الرئيس وراء السياسة الحالية التي تصر على تعظيم مبيعات شركة الكهرباء الوطنية من الكهرباء من الغاز الذي نشتريه من دولة الاحتلال على حساب أنظمة الطاقة المتجددة الصغيرة. وهنا نذكر أن رفع نسبة الطاقة المتجددة من الكهرباء في الأردن إلى أكثر من 50 % يعني رفع كفاءة الاقتصاد (مما يعني زيادة التحصيل الضريبي) وتوفير العملة الصعبة وتقليل عجز ميزان المدفوعات وتخفيف التلوث البيئي. فالخزينة الأردنية ضامنة لديون نيبكو ولا فرق حقيقي بين من يسدها سواء أكانت نيبكو نفسها أو وزارة المالية.
إن زيادة حصة الطاقة المتجددة في الأردن بقفزات كبيرة تبقى هدفا سهل المنال عبر تغيير بسيط في سياسات الطاقة الأردنية. وهو يساهم أيضا في التقليل من مشترياتنا من الغاز من دولة الاحتلال ويؤسس لنصل إلى يوم لا نجدد فيه اتفاقية الغاز أو نلغيها قبل نهايتها. بحيث يكون خليط الطاقة الكهربائية لدينا محلي الأصل بالكامل مكون أساسا من طاقة متجددة نظيفة وصخر زيتي موجود لتوفير الحمل الأساسي بكلفة مقبولة بعد إعادة التفاوض مع المزود الحالي أو جلب مستثمرين جدد فيه.

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