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لا تقل لي: إنه مقال غير مفهوم

3/25/2024 11:57:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الهوية نسبة إلى هُوَ. والمعضلة في الفلسفة بيان أو تصريح يبدأ بمقدمة تبدو صحيحة، وبالتحقق أو بالبرهان تنتهي زائفة، ومعضلة سفينة تسيوس التي نشرتها في مقال سابق في جريدة الغد ظهرت لأول مرة عند الفيلسوف الإغريقي بلوتارك (46 – 120 ق.م)، وحسب الرواية أو الخرافة أن تيسوس كان الملك المؤسس لمدينة أثينا، وأن تسيوس خرج بسفينة يجوب بها البحر الأبيض المتوسط، وكان كلما رسى في ميناء يخلع لوحاً من السفينة ويركب لوحاً جديداً بدلاً منه، وإنه عاد إلى أثينا بسفينة جديدة تماماً.
والسؤال الآن: ماذا لو بقي في السفينة العائدة لوح أو لوحان من السفينة التي غادر بها؟ وإذا كان تسيوس أبحر بسفينة هي (أ) وعاد بسفينة هي (ب) فهل أ = ب؟
ثم جاء الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز ( 1588 - 1679) وصعّب المسألة فقال: دعونا نفترض أن قماماً (Scavenger) تبع تيسوس، وأخذ يلتقط كل لوح يلقيه وتسيوس في البحر فيلتقطه ويشرع في بناء سفينة منه خاصة به. إن معنى هذا وصول سفينتين إلى الميناء الأخير: سفينة تسيوس الجديدة، وسفينة القمّام (القديمة) ثم سأل : أيهما سفينة تسيوس؟ وأضاف: دعونا في هذه الحالة نرمز لسفينة القمام بالحرف (ج/C). كلنا نعرف أن ب= ج لأن سفينتين رسوا في الميناء لكن لا يمكن أن يكونا هما الشيء ذاته.
إذاً ما الذي يجعل سفينته تسيوس سفينته؟ هل هي الأجزاء التي تكونت منها سفينته؟ هل هو تاريخ السفينة؟
حسب نظرية الهوية الميكروسكوبية المنطقية، فإن هوية أي شيء تعتمد على هوية مكوناته. تزعم هذه النظرية أن الحالة الضرورية للهوية هي وجوب تماثل مكوناته.
معضلة سفينته تسيوس حسب هذه النظرية أن أ = ج. إن هذا يعني وجود سفينتين هما السفينة التي أبحر بها تسيوس والسفينة التي عاد بها القمام. لكن السفينة التي عاد بها تسيوس هي السفينة التي عاد بها القمام، وهناك السفينة التي عاد بها تسيوس المكونة من الألواح الجديدة.
لكن تظل مشكلة، فقد وصل تسيوس الميناء بسفنيته (ب) التي لا تساوي (ج) ولكن تسيوس لم يغادر السفينة مطلقاً، لكنه مع ذلك غادر بسفينة (أ) وعاد بسفينة (ب) إنه لم يوجد في السفينتين معاً، إذاً فتلك النظرية غير دقيقة.
وعليه دعنا نحل المعضلة فندعي أن (أ) = (ب). حسب هذا السيناريو هناك سفينتان فقط ما تزالان موجودتين: السفينة التي غادر بها تسيوس (أ) والسفينة التي عاد بها (ب) فهل يمكن اعتبارهما سفينة واحدة، وسفينة القمام هي السفينة الثانية؟ لكن هذا السيناريو يطرح مشكلات، فالقول أن (أ) = (ب) يعني أن (ب) = (ج) وأنه نتيجة لذلك فإن (أ) = (ج). غير أن ذلك غير صحيح لأن كل لوح في (ج) هو لوح من (أ) والعكس صحيح. ومع هذا ندعي أن السفينة هي نفسها.
نظرية أخرى يمكن أن تحل المعضلة هي نظرية الاستمرار المكاني المؤقت، تقول هذه النظرية: إن شيئا ما له طريق مستمر ودائم في المكان والزمان، وإن التغيير فيه تدريجي لكن الشكل أو الهيئة باقيان، أي أنه هو نفسه، الذي يمكن تطبيقه على السفينة في تغيرها التدريجي الذي أدى إلى تكوين السفينة في النهاية. ومع هذا توجد هنا مشكلة: ماذا لو وضعنا كل لوح في السفينة في صندوق، وأبحرناه حول العالم وأعدناه ثم فتحنا الصندوق، وأعدنا بناء السفينة منه؟ يتبين لنا أنه مع أن السفينة عددياً هي نفسها، إلا أن الموضوع ليس موجوداً باستمرار كسفينة موضوع في المكان/ الزمان.
والخلاصة أن المعضلة أبعد من السفينة بكثير إنها تدور حول الهوية : ما الذي يجعلنا نحن؟ فمكوناتنا تتغير بالمكان والزمان، ومع هذا نبقى نحن أنفسنا، فهل هوياتنا هي هي لأن بنياتنا / هياكلنا ثابتة؟ إذا كان الأمر كذلك فإن فقدان المرء لطرف/ عضو منه، وحتى قص شعره لن يبقيه ما هو بعد ذلك. هل نحن ما نحن بسبب عقولنا ومشاعرنا؟ إذا كان الأمر كذلك فأنت لن تكون أنت إن فقدت ذاكرتك، او غيرت قلبك أو مشاعرك/ عواطفك؟ هل نحن ما نحن لأننا مخلوقون من الأجزاء التي تكوننا؟ هل هو تاريخنا؟ سفينة تسيوس والهوية ما تزالان تبحثان إلى اليوم.

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