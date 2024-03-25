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اكتوارية الضمان.. تخوف وانتظار!

3/25/2024 11:57:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من المتوقع أن تصدر، بعيد أشهر قليلة من الآن، نتائج التقييم الاكتواري الحادي عشر للمركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على الرغم من أنه لم يتم، حتى الآن، نشر نتائج الدراستين السابقتين (التاسعة والعاشرة).. الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام.
الأردنيون يأملون بأن يكون المركز المالي لـ))الضمان)) في أفضل حالاته، كونه يعتبر ((تحويشة العمر)) بالنسبة لهم، فهم يمنون النفس بعيش كريم، محترم، في أواخر أعمارهم، من غير أي ((تنغيصات)) من هذا القبيل.
الشعب الأردني يضع يده على قلبه، خيفة وتوجسا، من نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة (الحادية عشرة)، التي ستصدر قريبا، خصوصا أن ما رشح من معلومات حول الدراسة العاشرة، ليس بـ))المطمئن))، إذ كشفت تلك المعلومات بأن العام 2039 ((ستتعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية))، وفي العام 2050 ((ستتعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية والاستثمارية))، وفي العام 2061 ((ستنفذ الموجودات)).
ذلك يوجب على القائمين على الدولة بشكل عام، وعلى مؤسسة الضمان بشكل خاص، وضع خريطة طريق من أجل إيجاد حلول، تأتي بنتائج إيجابية، على المركز المالي لـ))الضمان))، وبالتالي على المواطن وضمان حقه.
وما يدعو للقلق أكثر، أن هناك تسريبات بخصوص إجراء تعديلات على قانون الضمان، بحيث تتيح للمشترك، أكان موظف قطاع عام أم خاص، زيادة قيمة اشتراكه بالضمان، اختياريا، على أن يتكفل هو نفسه بقيمة الزيادة، والتي تبلغ 17 بالمائة من القيمة الكلية للزيادة التي يحددها المشترك.
قد يقول قائل بأن ذلك أمر إيجابي، من شأنه رفع قيمة الراتب التقاعدي للمشترك.. نعم ذلك إيجابي، لكنه ينطوي على سلبية تتمثل بأن الوضع المالي لـ))الضمان)) لن يكون في أفضل حالاته، في المستقبل القريب، وإلا لما كانت رشحت معلومات حول إجراء مؤسسة الضمان ذلك التعديل!.
وللعلم فقط، فإن هناك زيادة كبيرة في أعداد المتقاعدين، الأمر الذي يضعف المركز المالي للمؤسسة، حيث ذكر الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، ((أنه في العام 2011 كان هناك 5.2 مشترك مقابل متقاعد واحد، واليوم 4.7 مشترك لكل متقاعد، وقد تصبح النسبة 2 في العام 2050)).
تلك أمور تدعو المسؤولين في الدولة إلى الانتباه جيدا لمسألة التقاعد المبكر، والتشدد في اللجوء إليها، وعدم تركها على ((غاربها))، والعمل بكل جد على خلق فرص عمل، إذ إن من شأن ذلك زيادة أعداد المشتركين، وبالتالي التخفيف من حدة الفقر، ثم التركيز جيدا على موضوع استثمارات الضمان، وعدم الخوض في ((مجازفات)) قد لا تحمد عقباها.

MENAFN25032024000072011014ID1108020644

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