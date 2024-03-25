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%99 تحصيلات قروض مشاريع الإقراض الزراعي بإربد

3/25/2024 11:55:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي/ فرع اربد عمر بني حمد، إن المؤسسة تعتبر إحدى أهم مؤسسات الدولة والتي تعنى بالتنمية المجتمعية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية.
وأضاف خلال حديثه لـ(بترا)، أن محافظة اربد وما حولها تتميز بالطابع الزراعي، حيث ساهمت المؤسسة في تطوير هذا القطاع الهام ودعم المزارعين من خلال القروض، لتنمية زراعتهم وتطويرها وتحسين دخل الأسر المتوسطة التي تعتمد في حياتها المعيشية على الزراعة.
وأشار الى أن المؤسسة العام الماضي، منحت إجمالي قروض بقيمة 3111243 دينارا، استفاد منها 629 مزارعا، من ضمنها قروض مشاريع وقروض موجهة لمشاريع الفقر والبطالة ومشاريع التمويل الريفي ومشروع المرأة، بالتعاون مع مركز زها ومشروع الأعمال الريفية (المجترات).
وبالنسبة للعام الحالي أوضح بني حمد، أنه تم منح قروض بقيمة 700 ألف دينار، منها قروض لمشروع الفقر والبطالة بمبلغ 300500 دينار، ومشاريع التمويل الريفي بقيمة 142500 دينار، لغاية تاريخ 20 آذار الحالي. كما بلغ إجمالي تحصيلات قروض المشاريع خلال عام 2023 3068681 دينارا، أي بنسبة تحصيل بلغت 99 %، فيما بلغت تحصيلات المؤسسة لهذا العام وحتى تاريخ 20 الشهر الحالي 619106 دنانير.
وختم بني حمد حديثه بأن مؤسسة الإقراض الزراعي ستبقى داعمة للقطاع الزراعي والمزارعين، ومساهمة بشكل فعال في بناء قطاع زراعي مزدهر
ومتطور.-(بترا: علا عبيدات)

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