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مسلخ الدواجن بإربد في نفق مظلم.. والنتافات المخالفة تفرض نفسها كبديل

3/25/2024 11:55:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي رغم أن محافظة إربد تنتج قرابة 50 % من إنتاج الدجاج اللاحم على مستوى المملكة، إلا أنها ما تزال تفتقر لوجود مسلخ للدواجن، يسهم بتنظيم عمليات الذبح والحد من مشكلة انتشار محال "النتافات" بين الأحياء السكنية وفي الأسواق التجارية.
وكانت بلدية إربد الكبرى قد سعت لإنشاء مسلخ للدواجن خلال السنوات الماضية، وتم إعداد الدراسات اللازمة للمشروع، إلا أن فصل بلدية إربد عن بني عبيد وضع المشروع في مصير مجهول، بعد أن أصبح مكان إنشاء المسلخ، ضمن قطعة أرض تقع في مناطق بلدية بني عبيد.
وحسب مواطنين، فإن خلو محافظة اربد من مسلخ مركزي للدواجن سيؤدي إلى استمرار عمل النتافات بين المحال التجارية والأحياء السكنية، لافتين إلى أن النتافات تتسبب بمكاره صحية وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.
ودعوا إلى ضرورة إنشاء مسلخ مركزي للدواجن، مشيرين أن بإمكان الجهات المعنية التعاون مع القطاع الخاص في هذا المشروع المهم والحيوي.
ويرى مواطنون أن بلدية إربد أنشأت مسلخا للحوم، مما حد من ظاهرة الذبح العشوائي أمام المحال التجارية التي كانت تعاني منها المدينة.
وأشاروا إلى أهمية تكثيف الرقابة الصحية على محال بيع الدواجن "النتافات" من حيث ارتداء العاملين فيها ملابس نظيفة ومخصصة وتعقيم الأدوات التي يستخدمونها في عملية الذبح وتغيير المياه المستخدمة فيها لحين إنشاء المسلخ.
وقال أحمد الحايك إن إنشاء مسلخ للدواجن في المحافظة بات ضرورة في ظل تدني النظافة في بعض محال "النتافات"، والتي يفتقر بعضها إلى أدنى شروط الصحة والسلامة العامة.
وأشار إلى أن مخلفات "النتافات" تشكل في بعض المناطق مشكلة صحية حيث يتم التخلص منها عبر القائها بالحاويات وأحيانا توضع على جنبات الطرق، ما ينعكس سـلبا على الواقع البيئي.
وأكد أهمية إنشاء المسلخ بشكل نموذجي، بحيث يضم ثلاجة لنقل الدجاج إلى المحال والمطاعم، مبينا أنه بالرغم من أن القانون لا يسمح بعمل "النتافات" داخل مناطق التنظيم، إلا أنه ونتيجة لعدم وجود مسلخ مركزي تقوم البلديات بتجديد ترخيص تلك المحال بهدف التسهيل على المواطن للحصول على احتياجاته من لحوم الدواجن.
ودعا البلديات والقطاع الخاص للاستثمار في هذا المشروع والذي سيكون له جدوى اقتصادية كونه يشكل مشروعا متكاملا من النواحي الزراعية والصحية والبيئية.
وأكد الخبير في قطاع تربية الدواجن المهندس محمد ابو عين، أن مئات محال "النتافات" تنتشر في المحافظة تفتقر الى الشروط الصحية والسلامة العامة، اضافة الى ما تسببه من روائح كريهة بسبب تواجدها بين المحال والأحياء السكنية.
وقال إن إنشاء مسلخ مركزي للدواجن في اربد بات ضرورة في ظل انتشار مئات "النتافات" في أماكن متفرقة ووجود أعداد كبيرة من مزارع تربية الدواجن في محافظة اربد.
وأوضح أبو عين أنه في حال وجود مسلخ للدواجن سيؤدي إلى تقليل خسائر أصحاب المزارع أثناء موجات الحر والبرد التي تتسبب بنفوق أعداد كبيرة، إذ بإمكان المربين حال وجود مسلخ نقل الطيور من المزارع إليه مباشرة ضمن شروط تمنع نفوقها، ويتم ذبحها.
وتقدر جهات رسمية وغير رسمية أن محافظة اربد تضم ما يقارب 400 مزرعة دواجن سعة كل واحدة 5 آلاف طير، وتنتج في الدورة الواحدة مليوني طير، فيما قد يصل الانتاج السنوي حال تشغيل هذه المزارع بكامل طاقتها الانتاجية الى قرابة ثمانية ملايين طائر، خلال اربع دورات، وفق احصائيات زراعة اربد وعاملين بالقطاع.
ويرى فراس غرايبة أن خلو المحافظة من مسلخ مركزي للدواجن أدى إلى انتشار محلات بيع الدواجن "النتافات" في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية وسط غياب الرقابة عليها من قبل البلديات.
وأشار إلى أن معظم تلك المحال تعمل بصورة مخالفة، حيث أوقفت البلديات ترخيص "النتافات" وتم استبدالها ببيع الدواجن المبردة، إلا أن تلك المحال ما زالت تمارس اعمالها بشكل طبيعي وبشكل مخالف.
ولفت إلى معاناة أصحاب المحال التجارية والمنازل من انتشار الروائح الكريهة وخصوصا في فصل الصيف، ناهيك عن انتشار الحشرات والبعوض بعد أن يقوم بعض أصحاب النتافات بالتخلص من المخلفات بالحاويات.
وقال إن وجود المسلخ سيساهم في توفير الإشراف البيطري على الدواجن والسيطرة على المخلفات الناتجة عن عملية الذبح والتي تشكل مكاره صحية في بعض الأحياء.
في المقبل، يقول أحد العاملين بمحال لبيع الدواجن، فضل عدم نشر اسمه، إن عملهم مستمر لرغبة العديد من المواطنين شراء الدجاج بشكل مباشر من النتافات.
وبين أن غالبية المحال حاصلة على رخص قديمة ويتم تجديدها سنويا، لافتا في هذا الخصوص الى حملات تقوم بها الجهات المعنية بشكل دوري للتأكد من التزامهم بالشروط.
بدوره، قال الناطق الاعلامي في بلدية اربد الكبرى غيث التل إن البلدية كانت تعتزم إنشاء مسلخ مركزي للدواجن بعد أن قامت بتوفير مسلخ مركزي للمواشي، إلا أن فصل البلدية عن بني عبيد أدخل المشروع في نفق مظلم.
وأكد التل أن البلدية كانت تعتزم إنشاء المشروع في منطقة النعيمة بالقرب من مشروع سوق الخضار والفواكه، إلا أن تولي البلديتين إدارة السوق سيعطل المشروعين بسبب رفض الممولين التعامل مع إدارتين.
وقال إن البلدية إربد كانت أعدت دراسة متكاملة لإنشاء أول مسلخ مركزي للدواجن في إقليم الشمال، وتم إجراء الجدوى الاقتصادية للمسلخ ومواصفاته بحيث يقام على مساحة (30) دونما وبطاقة إنتاجية تقدر بأربعة آلاف طير في الساعة، قابلة للزيادة إلى ثمانية آلاف طير.
وقال التل إن البلدية لا تمنح رخص مهن "نتافات"، وإنما يتم منح رخصة مجمدات، مبينا أن هناك تجاوزات يرتكبها أصحاب محال النتافات بذبح الدجاج داخل محالهم.
وأكد أن البلدية تحرر مخالفات بحق العديد من المحال، إضافة إلى أن إلزام صاحب المحل بتعهد عدلي يمنع تكرار الذبح وتحت مسؤولية الإغلاق.
وأكد التل أن البلدية ومن خلال قسم الصحة، تنفذ جولات يومية على تلك المحال، للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.
وكان عدد من رؤساء بلديات إقليم الشمال بحثوا خلال اجتماع عقد قبل سنوات في بلدية إربد الكبرى إمكانية إنشاء مسلخ مشترك للحوم والدواجن على مستوى الإقليم على قطعة أرض مساحتها 360 دونما لغايات إنشاء سوق مركزي للخضار.

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