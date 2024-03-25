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جامعو الخردة ينافسون مشروع فرز النفايات على مخلفات الحاويات بجرش

3/25/2024 11:55:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات تنتشر بشكل تدريجي ظاهرة جمع النفايات ومحتويات الحاويات من قبل جامعي الخردة، بين الأحياء السكنية في مدينة جرش ومنطقة السوق التجاري، ما انعكس سلبا على الكميات التي يحتاجها مشروع فرز النفايات المدنية، لا سيما وأن المشروع يعتمد على مخلفات الوسط التجاري.
ويقدم العديد على جمع النفايات بمختلف أنواعها لبيعها لتجار متخصصين بهذه الأنواع من التجارة، بينما يزداد عدد العاملين في هذا المجال نظرا لسوء الظروف الاقتصادية لأرباب الأسر وحاجتهم للعمل بأي شيء لتوفير قوت يومهم.
ويعد جمع النفايات وفرزها يدويا أسهل الأعمال المتوفرة، والتي لا تحتاج إلى شروط وأوقات دوام، ولا أي متطلبات سوى التجول داخل السوق التجاري وبين الأحياء والتجمعات السكنية، وجمع النفايات بمختلف أشكالها.
هذه الكميات التي يأخذها العاملون بجمع الخردة، تؤثر على الكميات التي يحتاجها مشروع فرز النفايات الذي تديره بلدية جرش الكبرى منذ سنوات بكلفة إجمالية لا تقل عن مليون و200 ألف دينار، ويعتبر من أنجح المشاريع.
وكانت البلدية وزعت حاويات خاصة بالمشروع على قرابة 800 تاجر، بهدف رفع الطاقة التشغيلية للمشروع وضمان إدامته.
ويقول مصدر مسؤول في بلدية جرش الكبرى، إن البلدية تقوم بين الحين والآخر بمخاطبة محافظ جرش والجهات الأمنية، لغاية تنفيذ حملات، ومنع جمع النفايات التي يحتاجها مشروع "فرز النفايات"، إلا أن هذه المهنة تحولت إلى ظاهرة نظرا لظروف المواطنين الاقتصادية السيئة.
وأضاف ذات المصدر، أن البلدية تغض النظر عن العاملين بجمع النفايات بعض الوقت كونهم لا يمتهنون هذه المهنة إلا لسوء ظروفهم الاقتصادية وحاجتهم للعمل وتوفير قوت يومهم، مستدركا أن البعض بات يتعدى على الحاويات الخاصة بالمشروع والتي وزعت على التجار.
محمد علي أحد العاملين في مهنة جمع الخردة، يقول إنه يعيل أسرة مكونة من 6 أفراد، ولا يحمل أي خبرة أو مؤهل علمي، وغير حاصل على وظيفة، وكان يعمل على نظام المياومة بقطاع الزراعة، ولكن في هذه الفترة لا يوجد أي فرص عمل في القطاع الزراعي ويتجه إلى جمع مخلفات الحديد والنحاس والبلاستيك والكرتون، وفرزها يدويا في ساحة منزله، ومن ثم بيعها لتاجر متخصص يقوم بشراء هذه المواد من مئات العاملين بهذه المهنة يوميا.
وأضاف أن ما يجنيه يوميا، لا يصل أحيانا إلى 12 دينارا، رغم مخاطر العمل بهذه المهنة وأهمها الملاحقات الأمنية نتيجة شكاوى تقدمت بها بلدية جرش من أجل ملاحقتهم كونهم يجمعون نفايات يحتاجها مشروع فرز النفايات الخاص بالبلدية، ما يضطرهم إلى العمل في ساعات متأخرة من الليل أو تجنب الوسط التجاري والبحث في نفايات الأحياء السكنية المجاورة للوسط التجاري المزدحمة، وهو الأمر ذاته الذي أكده مصدر بالمحافظة قائلا "نتابع بين الحين والآخر شكاوى تتقدم بها بلدية جرش لمنع تعدي جامعي الخردة على النفايات التي يحتاجها مشروع الفرز الخاص بالبلدية".
وبين العلي رغم هذه الملاحقات أكد أنه مستمر في عمله، وغيره المئات من سكان مدينة جرش، ومنهم عمال من القرى والبلدات، رغم كل المخاطر والملاحقات كونه أصبح العمل الوحيد الذي يتقنه وساعات العمل لا تتجاوز 4 ساعات.
ووفق ما تؤكده بلدية جرش في أكثر من مناسبة، فقد أدرجت 800 تاجر من تجار السوق وسط المدينة في مشروع فرز النفايات، والذي بات من أنجح المشاريع لغاية الآن، بالنظر الى كمية الإنتاج من المواد التي يتم فرزها وأسعارها المناسبة.
كما عملت البلدية قبل نحو 4 سنوات على تحفيز التجار للاشتراك في المشروع، من خلال تخفيض رسوم النفايات الشهرية عليهم بمقدار 50 % لضمان اشتراك أكبر عدد منهم.
وتعتزم البلدية إدخال الأحياء السكنية في المشروع، وسيتم البدء بمنطقة البركتين، كونها من الأحياء الأقرب للوسط التجاري ولا تحتاج إلى تكاليف مالية باهظة، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على مختلف الأحياء السكنية القريبة من الوسط التجاري بالميزات نفسها التي يحصل عليها التجار المشتركون في المشروع.
وبدأت البلدية بمرحلة توسيع مشروع فرز النفايات بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة إجمالية قدرت بمليون و200 ألف دينار.
والمرحلة المقبلة في التوسعة تتمثل بإضافة 1000 حاوية جديدة، وبدخول مناطق جديدة للمشاركة في عملية الفرز والاستفادة من المشروع، لاسيما وأن البلدية قامت بتشجيع التجار على المشاركة من خلال تخفيض رسوم النفايات بمقدار خمسة دنانير على كل تاجر مشترك في عملية الفرز.
ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل توسعا في عدد الأحياء المشمولة بالمشروع، وكذلك في عدد العاملين لتسريع العمل وضمان دقته، خصوصًا وأن المشروع يعمل حاليا بنظام إلكتروني حديث تمت أتمتته، تسهيلا على المشاركين فيه.
في المقابل يطالب سكان مدينة جرش بشمولهم في مشروع فرز النفايات، والذي أسهم في تخفيض رسوم النفايات إلى النصف على المحال التجارية عبر التخلص من النفايات بطريقة حضارية صحية وآمنة بيئيا، إضافة إلى السيطرة على وضع النظافة والحد من المكاره الصحية والتأخر في جمع النفايات.
وأكد مواطنون أن البلدية قامت بإدخال المئات من تجار الوسط التجاري في المشروع، بينما استثنت الأحياء السكنية، على الرغم من حاجتهم إلى تخفيض تكاليف فواتيرهم، فضلا عن ضرورة التخلص من المكاره الصحية في الأحياء السكنية نتيجة تراكم النفايات لعدة أيام ونقص عدد الحاويات فيها.
وقال مؤيد الصمادي، أحد سكان منطقة الجبل الأخضر، إن المنطقة السكنية التي يعيش فيها تعاني من نقص في عدد الحاويات وتتراكم النفايات أياما عدة، والحل بالتخلص من هذه المشكلة التي تؤرق السكان، خاصة في فصل الصيف، بإدراج المنطقة في مشروع فرز النفايات الذي تنفذه البلدية منذ عامين.
وأوضح أن إدخال السكان في المشروع، يسهم بالسيطرة على وضع النظافة في الأحياء السكنية بزيادة عدد الحاويات، ويخفض قيم فواتير الكهرباء على المواطنين، لاسيما وأنهم بحاجة إلى دعم هذه الفواتير في المرحلة المقبلة.
ويرى الصمادي أن بلدية جرش تستوفي الرسوم والضرائب والتراخيص على المواطنين والتجار وكل الفئات في الأحياء السكنية التابعة للبلدية، ويجب على الجميع الاستفادة من مشاريعها التي توفر عليهم من التكاليف المالية، بما في ذلك مشروع فرز النفايات الذي سينعكس عليهم ماديا وبيئا وصحيا، خاصة وأن المشروع يهدف إلى توزيع حاويات خاصة على كل منزل مشترك في هذه الخدمة، وهي حاويات مجهزة صحيا وبيئيا.
وأضاف أن فكرة المشروع، بحدّ ذاتها، نظام حضاري وبيئي صحي حديث ومتطور، وتتعامل به دول أوروبية، وتم تطوير المشروع مرات عدة وعلى مراحل شتى.

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