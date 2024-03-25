النموذجي يرتاح قبل الفرسان
التاريخ
3/25/2024 11:54:17 PM
(MENAFN
- Al Watan) يعاود الفتح، اليوم، تدريباته بعد الراحة، التي منحها المدرب الكرواتي سلافن بيليتش للاعبيه أمس، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الأيام الماضية، ويستعد النموذجي حاليًا لمواجهة الوحدة، السبت المقبل.
MENAFN25032024000089011017ID1108020629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.