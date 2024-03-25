التعاون يجهز البدلاء

(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا لاعبيه لتدريبات فنية منوعة، استعدادًا للقاء الحزم، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل على تجهيز البديلين المناسبين للثنائي المصاب وليد الأحمد وعبدالملك العييري، إذ اتضح اعتماده على الشاب محمد زايد للزج به في أحد المركزين.
ويعاني التعاون من إصابات عدة في خط الدفاع، عقب مواجهة الرائد في الجولة الماضية قبل التوقف.
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