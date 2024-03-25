Tuesday, 26 March 2024 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعاون يجهز البدلاء

3/25/2024 11:54:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا لاعبيه لتدريبات فنية منوعة، استعدادًا للقاء الحزم، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل على تجهيز البديلين المناسبين للثنائي المصاب وليد الأحمد وعبدالملك العييري، إذ اتضح اعتماده على الشاب محمد زايد للزج به في أحد المركزين.
ويعاني التعاون من إصابات عدة في خط الدفاع، عقب مواجهة الرائد في الجولة الماضية قبل التوقف.

MENAFN25032024000089011017ID1108020628

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث