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غموض حول جهوزية فوفانا

3/25/2024 11:54:16 PM
(MENAFN- Al Watan) يسيطر الغموض حول موقف الاتفاقي، الإيفواري، سيكو فوفانا، من المشاركة في لقاء فريقه المقبل أمام الأهلي، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ خضع اللاعب لفحوص طبية، بينت حاجته لبرنامج تأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، وهو ما يجعل مشاركته أمام الأهلي محل شك.
ميدانيا، يواصل الكوماندوز تحضيراتهم اليومية للمواجهة المنتظرة، تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

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