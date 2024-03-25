غموض حول جهوزية فوفانا

(MENAFN
- Al Watan) يسيطر الغموض حول موقف الاتفاقي، الإيفواري، سيكو فوفانا، من المشاركة في لقاء فريقه المقبل أمام الأهلي، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ خضع اللاعب لفحوص طبية، بينت حاجته لبرنامج تأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، وهو ما يجعل مشاركته أمام الأهلي محل شك.
ميدانيا، يواصل الكوماندوز تحضيراتهم اليومية للمواجهة المنتظرة، تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.
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