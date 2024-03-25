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الاتحاد يجهز المصابين قبل الديربي

3/25/2024 11:54:16 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل لاعب الاتحاد، حامد الغامدي، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، والعودة للمشاركة في المباريات، وشهدت التدريبات الأخيرة مشاركة اللاعب في المران الجماعي للعميد، الذي خاض بعده مران انفرادي ضمن البرنامج التأهيلي.
بدوره، شارك البرازيلي لويز فيليبي شارك في تدريبات الاتحاد الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة العضلية، كما شارك في التدريبات أيضًا الفرنسي كريم بنزيما.
وواصل مهند الشنقيطي برنامجه التأهيلي الموضوع من الطاقم الطبي بالجري حول المضمار.
ويأتي ذلك تجهيزًا للاعبين المصابين، قبل لقاء الفيحاء الجمعة المقبل، والأهم لديربي جدة الكبير أمام الأهلي الاثنين المقبل.

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