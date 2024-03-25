الاتحاد يجهز المصابين قبل الديربي

(MENAFN
- Al Watan) يواصل لاعب الاتحاد، حامد الغامدي، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، والعودة للمشاركة في المباريات، وشهدت التدريبات الأخيرة مشاركة اللاعب في المران الجماعي للعميد، الذي خاض بعده مران انفرادي ضمن البرنامج التأهيلي.
بدوره، شارك البرازيلي لويز فيليبي شارك في تدريبات الاتحاد الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة العضلية، كما شارك في التدريبات أيضًا الفرنسي كريم بنزيما.
وواصل مهند الشنقيطي برنامجه التأهيلي الموضوع من الطاقم الطبي بالجري حول المضمار.
ويأتي ذلك تجهيزًا للاعبين المصابين، قبل لقاء الفيحاء الجمعة المقبل، والأهم لديربي جدة الكبير أمام الأهلي الاثنين المقبل.
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