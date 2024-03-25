الرائد يكثف تحضيراته للمفصلية

الرائد يكثف تحضيراته للمفصلية
التاريخ
3/25/2024 11:54:16 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف الرائد تحضيراته لمواجهة الأخدود، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تعد مفصلية في مسيرة الفريقين المتساويين نقطيا في سلم الترتيب، ويريدان الهروب من الخطر.
MENAFN25032024000089011017ID1108020625
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.