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ريجي يركز على الجانب الفني

3/25/2024 11:54:16 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الطائي، الروماني لورنيت ريجكامب من وتيرة تحضيرات الأشهب لمواجهة النصر، السبت المقبل، وركز على النواحي الفنية، مطبقا عددا من الجمل التكتيكية التي ينوي استخدامها خلال اللقاء الصعب.

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