ريجي يركز على الجانب الفني
التاريخ
3/25/2024 11:54:16 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب الطائي، الروماني لورنيت ريجكامب من وتيرة تحضيرات الأشهب لمواجهة النصر، السبت المقبل، وركز على النواحي الفنية، مطبقا عددا من الجمل التكتيكية التي ينوي استخدامها خلال اللقاء الصعب.
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