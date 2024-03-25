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62 هاوي عملات قديمة ونادرة بالأحساء

3/25/2024 11:43:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق نحو 62 هاويًا ((سعوديًا))، مهتمًا بجمع العملات القديمة والنادرة على مر العصور المختلفة (المسكوكات المعدنية، الورقية)، تمهيدًا لمناقشة ودراسة تأسيس أول جمعية متخصصة لهواة جمع العملات في المحافظة، مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
طويلة الحسا
أكد هواة عملات في الملتقى لـ((الوطن))، أن في الأحساء، كانت تقام مزادات ((علنية)) كبيرة لبيع العملات النادرة والقديمة، وتشهد حضورًا لمهتمين من داخل وخارج المحافظة، ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم المزاد على عملات قديمة ونادرة، ومن أبرزها عملة ((طويلة الحسا))، التي اشتهرت فيها الأحساء في العصور السابقة، فبعضها تصل إلى أسعار مرتفعة، وتحظى بالاقتناء والاهتمام الكبيرين من هواة العملات والتراث، وهي تأخذ شكل مختلف، فهي على شكل ((مشبك))، وفيها: الذهبية، والفضية، والنحاسية، وتعادل الذهبية 15 فضية، والفضية 15 نحاسية، وتميزت طويلة الحسا، بتداولها في بعض الدول المجاورة، بجانب تداولها في الأحساء بشكل واسع في الحقب التاريخية المختلفة، لافتين إلى أن أسعار العملات تختلف تبعًا إلى 4 معايير رئيسية، وهي: الندرة، تاريخ إصدارها، نظافة العملة، واختيار الموقع المناسب للمزاد، فهناك مدن ودولًا تلقى رواجًا واهتمامًا كبيرين في العملات وفي هذه الأسواق ترتفع الأسعار، ومن بين المواقع التي كانت تشهد مزادات للعملات في الأحساء، بعض الدكاكين الواقعة خلف قصر إبراهيم التاريخي في وسط الهفوف التاريخي، وكذلك في المتاجر المتخصصة في مواقع بيع الأدوات التراثية في أسواق القرية، ويتم الإعلان المسبق عن موقع ووقت المزاد، ويراعى اختيار أوقات المزادات في نهاية الأسبوع والإجازات، حتى يسمح بحضور المهتمين من خارج الأحساء.
عملات قديمة ونادرة متداولة
مختلف إصدارات العملات السعودية على اختلاف تواريخها (البنك السعودي)، والعملات الإسلامية من دنانير ودراهم ذهبية وفضية، وعملات ما قبل الإسلام، وعملات قبل وبعد الحروب العالمية، والريال النمساوي، والروبيات، والقوارين، وأبو دبيلة، والشاهية، وآنات، والنيرة، والقروش، والبيزة، والنوط.
أسعار باهظة
أضافوا أن كثير من الأسر، لا يزالون يحتفظون بـ((طويلة الحسا)) متوارثة جيلًا بعد جيل، حتى بات المهتمون يقتنون الأنواع الثلاثة، التي تحتفظ بنظافتها العالية، وتحظى بعناية ملاكها، وتصل في المزادات العلنية ((المباشرة، والإلكترونية)) إلى أسعار باهظة، والبعض يرفض بيعها بهدف الاحتفاظ فيها كذكرى لأجداده السابقين.
المستوى الاستثماري
بدوره، أبان المنسق الإعلامي للملتقى وسيم القويعي، أن الأحساء مليئة بالمهتمين بجمع العملات، وهذا الملتقى في مراحله الأولى، التحق فيه 62 مهتمًا، وتوقعات أن يتضاعف العدد المهتمين في الأيام القليلة مع توسع نشاط الملتقى، ودعوة مهتمين آخرين للانضمام للملتقى وتنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة ذات العلاقة والاختصاص، مشيرًا إلى أن الطموح لتأسيس وغرس نواة تجمّع للهواة، من خلال لقاءات ودية، وعقد ندوات علمية، ومبادرات تطوعية، تسهم في تنمية الوعي بأهمية جمع العملات على المستوى الثقافي والتاريخي والاستثماري على المدى البعيد، والوصول بمستوى الهواية والهواة بما يليق برؤية المملكة 2030 من خلال نشر ثقافة جمع العملات، وتعريف الهواة والمجتمع بأهمية الهواية، وتعدد أقسامها وفروعها وتخصصاتها الدقيقة، وترسيخ قيم التعاون والأخوة واللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد بتنمية حب الهواية، وتذليل الصعوبات والعقبات وذلك بتوفير بيئة مثالية للهواة الجدد من خلال تبادل الخبرات.
أهداف الملتقى:
01 - الانتماء: من تواجدنا في نفس المحافظة، فذلك ينمي لدينا نفس الحس الثقافي والانتمائي.
02 - التعارف: خلق مجتمع مصغر للهواة.
03 - التعاون: فيما بيننا لإكمال مجموعاتنا.
04 - التوجيه: الكل يحتاج للتوجيه والاستشارة ممن سبقونا في الهواية.
05 - الثقافة: توسيع آفاق معرفتنا بمعلومات نتشاركها فيما بيننا، تفتح لنا أبوابًا لا تنتهي من خلال الكتب والمراجع والنقل من خبراء الهواية.
06 - الدعم: تذليل الصعوبات، وتسهيل الطرق والعقبات لوصول كل عضو لكل ما يبحث عنه بأقل تكلفة وأقل مجهود في زمن وجيز.

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