مؤثرو التواصل الاجتماعي يزيدون بؤس الأمهات الجدد

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة جديدة كيف يعرض المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة يحتمل أن تكون ضارة لمتابعيهم مثل أن تصبح أما جديدة أمرًا ممتعًا وسهلًا. فبالنسبة للأمهات الجدد اللواتي يحاولن التغلب على التحديات الفعلية للأمومة، يمكن أن يكون لهذه الوظائف تأثير ضار على الصحة العقلية والرفاه.البحث الذي أجراه فريق في جامعة نبراسكا لينكولن هو أحدث دليل مقنع يشير إلى أن ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي بعيد كل البعد عن الحياة الواقعية.
ونشرت الدراسة في مجلة Broadcasting & Electronic Media.
تأثيرات سلبية
تضيف سييرا كيركباتريك، الأستاذة المساعدة في كلية الصحافة والاتصالات الجماهيرية في UNL، أن بعض الأمهات من المرجح أن يكونن أكثر عرضة لمزالق وسائل التواصل الاجتماعي من غيرهن. وتركز البروفيسور كيركباتريك على دراسة كيفية تأثير الرسائل في وسائل الإعلام على الصحة العقلية والبدنية للناس. كأم جديدة بنفسها، قررت مؤخرًا البدء في التحقيق في المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والآثار التي قد تحدثها على أقرانهم. أدى ذلك إلى اكتشاف أدلة تشير إلى التعرض لتصوير مثالي للأمومة (المنزل النظيف والأطفال السعداء والشعر الجاهز للصور والمكياج) يؤدي إلى زيادة في القلق والحسد بين الأمهات الجدد.
المقارنة مع الآخرين
تقول البروفيسور كيركباتريك في بيان إعلامي: ((لدينا جميعًا هذا الميل إلى المقارنة، ولكن البعض منا يميل إلى المقارنة أكثر من الآخرين)). ((إذا كنا نعرف كيف تؤثر هذه المنشورات على الأمهات وأنها أكثر ضررًا ببعض الأمهات، فإن ذلك يساعدنا، من وجهة نظر الاتصالات الصحية الاستراتيجية أو المهنية الصحية)). لإجراء هذا البحث، جمع مؤلفو الدراسة 20 منشورًا على إنستجرام، نصفها غير مثالي والنصف الآخر يظهر صورًا مثالية للأمومة. كانت هذه المنشورات مجرد جانب واحد من دراسة استقصائية شملت 464 أمًا جديدًا. تضمن هذا الاستطلاع أسئلة تقيس توجه المقارنة الاجتماعية واحترام الذات والكفاءة الأبوية المتصورة والرضا عن الحياة وعوامل أخرى.
السمات الشخصية
في هذا التقرير الأخير، استندت البروفيسور كيركباتريك إلى تلك النتائج السابقة. حللت ما إذا كانت سمات شخصية معينة قد تجعل بعض الناس أكثر عرضة للآثار السلبية للتصوير المثالي للأمومة، وكشفت على طول الطريق أن أولئك الذين لديهم توجه مقارنة اجتماعي أعلى (ميل إلى مقارنة أنفسهم بأشخاص آخرين) يميلون إلى أن يتأثروا سلبًا أكثر بالتصوير المثالي من الآخرين الذين يظهرون اتجاه مقارنة اجتماعيًا أقل. وبشكل أكثر تحديدًا، كان لدى الأمهات اللواتي يظهرن توجهًا أعلى للمقارنة الاجتماعية فرصة أكبر لإظهار كفاءة الأبوة والأمومة المتصورة أقل عند تعرضهن لتصوير مثالي للأمومة. بعبارة أخرى، أدت رؤية مثل هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى شعور هؤلاء الأمهات بثقة أقل بشأن قدراتهن في مجال الأبوة والأمومة.
احترام الذات
افترضت البروفيسور كيركباتريك أيضًا أن احترام الذات قد يلعب دورًا رئيسيًا في آثار الوظائف المثالية. ومع ذلك، لم تظهر النتائج في الواقع فرقًا كبيرًا بين الأمهات ذوات الاحترام الذات المنخفض أو العالي. بالنظر إلى أن منصات الفيديو القصيرة مثل TikTok وReels قد انفجرت شعبيتها مؤخرًا، تخطط البروفيسور كيركباتريك لنشر تجارب مماثلة مع مقاطع فيديو الأمومة المثالية وغير المثالية. تلاحظ أنه منذ بدء بحثها، شعرت بالتشجيع لرؤية المزيد والمزيد من المؤثرين من الأمهات يصبحون أكثر صدقًا فيما يتعلق بتصويرهم للأمومة.
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