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مؤثرو التواصل الاجتماعي يزيدون بؤس الأمهات الجدد

3/25/2024 11:43:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة كيف يعرض المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة يحتمل أن تكون ضارة لمتابعيهم مثل أن تصبح أما جديدة أمرًا ممتعًا وسهلًا. فبالنسبة للأمهات الجدد اللواتي يحاولن التغلب على التحديات الفعلية للأمومة، يمكن أن يكون لهذه الوظائف تأثير ضار على الصحة العقلية والرفاه.البحث الذي أجراه فريق في جامعة نبراسكا لينكولن هو أحدث دليل مقنع يشير إلى أن ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي بعيد كل البعد عن الحياة الواقعية.
ونشرت الدراسة في مجلة Broadcasting & Electronic Media.
تأثيرات سلبية
تضيف سييرا كيركباتريك، الأستاذة المساعدة في كلية الصحافة والاتصالات الجماهيرية في UNL، أن بعض الأمهات من المرجح أن يكونن أكثر عرضة لمزالق وسائل التواصل الاجتماعي من غيرهن. وتركز البروفيسور كيركباتريك على دراسة كيفية تأثير الرسائل في وسائل الإعلام على الصحة العقلية والبدنية للناس. كأم جديدة بنفسها، قررت مؤخرًا البدء في التحقيق في المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والآثار التي قد تحدثها على أقرانهم. أدى ذلك إلى اكتشاف أدلة تشير إلى التعرض لتصوير مثالي للأمومة (المنزل النظيف والأطفال السعداء والشعر الجاهز للصور والمكياج) يؤدي إلى زيادة في القلق والحسد بين الأمهات الجدد.
المقارنة مع الآخرين
تقول البروفيسور كيركباتريك في بيان إعلامي: ((لدينا جميعًا هذا الميل إلى المقارنة، ولكن البعض منا يميل إلى المقارنة أكثر من الآخرين)). ((إذا كنا نعرف كيف تؤثر هذه المنشورات على الأمهات وأنها أكثر ضررًا ببعض الأمهات، فإن ذلك يساعدنا، من وجهة نظر الاتصالات الصحية الاستراتيجية أو المهنية الصحية)). لإجراء هذا البحث، جمع مؤلفو الدراسة 20 منشورًا على إنستجرام، نصفها غير مثالي والنصف الآخر يظهر صورًا مثالية للأمومة. كانت هذه المنشورات مجرد جانب واحد من دراسة استقصائية شملت 464 أمًا جديدًا. تضمن هذا الاستطلاع أسئلة تقيس توجه المقارنة الاجتماعية واحترام الذات والكفاءة الأبوية المتصورة والرضا عن الحياة وعوامل أخرى.
السمات الشخصية
في هذا التقرير الأخير، استندت البروفيسور كيركباتريك إلى تلك النتائج السابقة. حللت ما إذا كانت سمات شخصية معينة قد تجعل بعض الناس أكثر عرضة للآثار السلبية للتصوير المثالي للأمومة، وكشفت على طول الطريق أن أولئك الذين لديهم توجه مقارنة اجتماعي أعلى (ميل إلى مقارنة أنفسهم بأشخاص آخرين) يميلون إلى أن يتأثروا سلبًا أكثر بالتصوير المثالي من الآخرين الذين يظهرون اتجاه مقارنة اجتماعيًا أقل. وبشكل أكثر تحديدًا، كان لدى الأمهات اللواتي يظهرن توجهًا أعلى للمقارنة الاجتماعية فرصة أكبر لإظهار كفاءة الأبوة والأمومة المتصورة أقل عند تعرضهن لتصوير مثالي للأمومة. بعبارة أخرى، أدت رؤية مثل هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى شعور هؤلاء الأمهات بثقة أقل بشأن قدراتهن في مجال الأبوة والأمومة.
احترام الذات
افترضت البروفيسور كيركباتريك أيضًا أن احترام الذات قد يلعب دورًا رئيسيًا في آثار الوظائف المثالية. ومع ذلك، لم تظهر النتائج في الواقع فرقًا كبيرًا بين الأمهات ذوات الاحترام الذات المنخفض أو العالي. بالنظر إلى أن منصات الفيديو القصيرة مثل TikTok وReels قد انفجرت شعبيتها مؤخرًا، تخطط البروفيسور كيركباتريك لنشر تجارب مماثلة مع مقاطع فيديو الأمومة المثالية وغير المثالية. تلاحظ أنه منذ بدء بحثها، شعرت بالتشجيع لرؤية المزيد والمزيد من المؤثرين من الأمهات يصبحون أكثر صدقًا فيما يتعلق بتصويرهم للأمومة.

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