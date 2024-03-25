الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية لتصل درجات الحرارة العظمى في عمان 19 درجة مئوية وفي الأغوار 27 درجة مئوية وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

