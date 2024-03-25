قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة في نابلس
التاريخ
3/25/2024 11:38:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية.
وخلال ساعات الليل، اعتدى مستوطنون على فلسطينيين في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.
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