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قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة في نابلس

3/25/2024 11:38:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية.


وخلال ساعات الليل، اعتدى مستوطنون على فلسطينيين في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

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