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تحسين مدخل الفوارة

3/25/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت بلدية الفوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم عن شكل وتصميم وبيانات مدخل((بوابة)) المدينة الحديث، بعد أن تم بنسبة إنجاز تجاوزت الـ45%، وهو عبارة عن هياكل حديد بارتفاع 7 أمتار مضاف عليها رسومات بشكل جمالي مضاف إليه إضاءات متفاوتة، مع تحسين المنطقة المحيطة بكامل تفاصيلها من الجانبين، وذلك بطريقة حديثة بلمساتها الجمالية.
وقال رئيس البلدية، المهندس ماجد بن فهد الحربي، إن هذا العمل يأتي من مبدأ تحسين مداخل مدن ومحافظات منطقة القصيم حسب توجيهات أمين المنطقة، المهندس محمد بن مبارك المجلي، الذي يتابع ويحرص على الأعمال الابتكارية وغير المقلدة، والتي يطغى عليها طابع التحديث والتجديد، ونحن في بلدية الفوارة حرصنا على عمل مدخل متميز يُضاف إلى ما تشهده المنطقة يوميًا من إبداع وتميز غير مسبوق يقف خلفه أمير المنطقة، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، داعمًا وموجهًا ومتابعًا بشكل دائم.

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