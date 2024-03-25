تحسين مدخل الفوارة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت بلدية الفوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم عن شكل وتصميم وبيانات مدخل((بوابة)) المدينة الحديث، بعد أن تم بنسبة إنجاز تجاوزت الـ45%، وهو عبارة عن هياكل حديد بارتفاع 7 أمتار مضاف عليها رسومات بشكل جمالي مضاف إليه إضاءات متفاوتة، مع تحسين المنطقة المحيطة بكامل تفاصيلها من الجانبين، وذلك بطريقة حديثة بلمساتها الجمالية.
وقال رئيس البلدية، المهندس ماجد بن فهد الحربي، إن هذا العمل يأتي من مبدأ تحسين مداخل مدن ومحافظات منطقة القصيم حسب توجيهات أمين المنطقة، المهندس محمد بن مبارك المجلي، الذي يتابع ويحرص على الأعمال الابتكارية وغير المقلدة، والتي يطغى عليها طابع التحديث والتجديد، ونحن في بلدية الفوارة حرصنا على عمل مدخل متميز يُضاف إلى ما تشهده المنطقة يوميًا من إبداع وتميز غير مسبوق يقف خلفه أمير المنطقة، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، داعمًا وموجهًا ومتابعًا بشكل دائم.
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