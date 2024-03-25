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كيف تصاحب ابنك وتقوي شخصيته ؟

3/25/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) لو سألت أحد المتخصصين في علم النفس والإجتماع أو المربين الذين نجحوا في تربية أولادهم لأجمعوا بأن التربية بالقدوة هي الطريقة الصحيحة والناجعة بعيداً عن كلمات الوعظ والخطب الرنانة ، وبعيداً عن النظريات التي لاتتجاوز الورق و مقرات البحوث العلمية والمناهج الدراسية والأكاديمية ، كل الأولاد لهم حق علينا ولانختلف في ذلك ، وهنا تحديداً فقط سأتحدث عن الأبناء ( الذكور ) بحكم ان الإبن هو الأكثر التصاقاً بوالده ، صحيح ان التفاعل مع البيئة والمحيطين من الأقران والأقراب والأصدقاء له تأثيره في تشكيل سلوك الأبناء ولكن هذا التفاعل قد يكون عشوائياً بلا توجيه أو تصحيح للأخطاء ، فمن يضمن أنهم لن يكتسبوا الأخلاق والعادات السيئة ؟ هنا يأتي دور الأب ليكون قدوة على أرض الواقع وبشكل عملي .
ماالمانع بأن يخصص الأب كل يوم من وقته ولو ساعة لأبناءه الصغار أو أطفاله خصوصاً من هم في مرحلة الطفولة المتأخرة - والتي اتفق الكثيرين أنها مابين سن 9-12 سنة والبعض حددها من 6-12 سنة - وكما ذكر أحد المختصين أن بإمكاننا التحكم في الأطفال الصغار وتشكيلهم وتربيتهم كما نريد حتى سن 12 سنة وبعدها يكون الأمر أكثر صعوبة حين يشارفون على مرحلة المراهقة ، جرب ان يكون إبنك صديقك وتأخذه معك بإستمرار لخارج البيت لتجلس معه في مقهى أو لمشاويرك اليومية ، جرب ان تأخذه معك لأصدقائك أحياناً ، واجعله يجلس معهم ومع ضيوفك في مجلسك ليتعلم من الكبار ويتخلق بأخلاقهم ، أو يذهب معك لشراء بعض الأغراض ليرى كيف تتعامل مع الآخرين وتسلم عليهم وتبتسم في وجوههم وتدعو لهم ، وأحياناً اجعله يشتري بنفسه ويحاسب وأنت تراقبه عن قرب وعن كثب ليشعر بقيمته وبأنه شخص مسؤول وليعرف كيف يتصرف بالمال ، فمثل هذه التجارب تزيد من ثقته بنفسه وتجعله يحتك بالآخرين بشكل مباشر ليتعرف عليهم وعلى أطباعهم ، وتوضح له بأن منهم الأخيار ومنهم الأشرار ولا بد ان يتعامل مع الناس بفطنة ونباهة ، فكن معه مابين توجيه وتحذير ، توجهه للقول الحسن وفعل الفضائل مع تصويب الأخطاء مباشرة في حينها ( انت قلت كذا وفعلت كذا وهذا خطأ ولا يليق ، كان من الأفضل تقول كذا وتفعل كذا .. الخ ) وتشجعه على السلوكيات الإيجابية وتعززها بداخله مثل شكره للآخرين أو لأمانته المالية وصدقه وماشابه ذلك من سلوكيات حسنة ، وحتى كلماتك ولزماتك التي تكررها وتلزمها احرص ان تكون منتقاة بعناية لأن ابنك سيقلدها وكل هذا مجرب ، ما أجمل ان تحاور ابنك وتنزل لمستوى إدراكه واهتماماته وتضحك معه وتمازحه لكي يطمأن لك أكثر حتى لاينفر منك ، وتأخذ رأيه : ( مع أي طريق تريدنا ان نذهب .. وفي أي مسجد تريدنا ان نصلي .. مارأيك في كذا وكذا هل تريدنا ان نذهب لهذا المحل أو ذاك .. ) وهكذا تفاصيل صغيرة نظنها بسيطة ولكنها تشكل تحولات مفصلية في حياة ابنائنا وتعني لهم الكثير في نموهم العقلي والنفسي والجسدي وعلى كل المستويات ، أمور بسيطة يحرمها بعض الاباء عن ابناءهم أحياناً للأسف تكون جهلاً منهم أو خوفاً عليهم بإفراطهم في حمايتهم وكل ذلك يولد لدينا جيل هش اتكالي وضعيف .
بعض الآباء للأسف يشح بوقته على أولاده فيجعل ارتباطه بأصدقائه والآخرين أياً كانوا مقدماً على جلوسه معهم فلا يدع مناسبة إلا يحضرها ولا مجلساً - ولو كان مكرراً مملاً - إلا تصدره وكأنه أمر مقدس لايجب عليه تفويته أو التنازل عنه ؟! لم يدع فرصة للعزلة مع ذاته فضلاً عن مجالسة ابنائه وتخصيص بعض الوقت لهم فتمر اللحظات الجميلة والمناسِبة بل الأيام والشهور للأسف فتكون مجالسته لهم عابرة وغير كافية للغوص في أعماقهم ومعرفة إحتياجاتهم وفهمهم ومحاولة الإرتقاء بتربيتهم ليكونوا نبتة حسنة في حياتهم وقادرين على الإعتماد على أنفسهم وبر والديهم وليكونوا لبنة نافعة في مجتمعهم ووطنهم .

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