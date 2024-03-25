الشورى يناقش نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

(MENAFN
- Al Watan) ناقش مجلس الشورى اليوم مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروعي النظامين، حيث طلبت اللجنة بعد نهاية المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس. مذكرات تفاهم واتفاقيات
إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى عددا من القرارات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئية في روسيا للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ونظيرتها في كوت ديفوار.
فيما وافق المجلس في هذا السياق على مشروع اتفاقية بين المملكة وكوسوفا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة. اتفاقية رامسار
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة البيئة في تونس في مجال حماية البيئة.
كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة "رامسار"، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية.
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