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الشورى يناقش نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

3/25/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش مجلس الشورى اليوم مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروعي النظامين، حيث طلبت اللجنة بعد نهاية المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.
مذكرات تفاهم واتفاقيات
إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى عددا من القرارات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئية في روسيا للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ونظيرتها في كوت ديفوار.
فيما وافق المجلس في هذا السياق على مشروع اتفاقية بين المملكة وكوسوفا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة.
اتفاقية رامسار
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة البيئة في تونس في مجال حماية البيئة.
كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة "رامسار"، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية.

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