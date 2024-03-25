Tuesday, 26 March 2024 07:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من مخيم النصيرات ورفح مريم قوش بين الشعر والحرب

3/25/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) يعذبني الليل يا أبتاه! سأحمل ليلَك فوق ذراعي وأمضي إلى بيتنا في الرمالْ: ثقيلٌ عليكَ كأثقل ما قد تكون الرمالْ: وأثقل منه بنيَّ الخيامْ يسير أبى للشمالْ وقد أغمض المقلتينِ، يقول: بُني تأملْ عميقًا تأمّلْ فشارعنا خلف مئذنة الياسمينْ بجانب كليةِ الهندسةْ تأمل بنيَّ هناك المنازلُ أضلاعُها من رخامٍ وأنفاسها سوسنةْ تذكر بنيَّ.. مقابل شرفتِنا مصنعٌ للحريرِ.. بجانبه بائعُ الأمنياتِ إذا ما وصلتَ هناكَ تبصّرْ فمنزلُنا يا بنيَّ حوار عتيق عتيقْ أتذكرُ شرفتَنا [الليلكيةَ] خلف ظلالِ العقيقْ أتذكر [حاكورةَ] البيتِ، والياسمينُ يغازلُ نافورةً من زجاج رقيقْ إذا ما وصلتَ بنيّ لمنزلِنا فادخلِ البيتَ، سلّم على صورة في الجدارْ فصورة جدك منذ زمان بعيد تضمّد حزن الجدارْ وقل للجدارْ: أتيتُ إليكَ لئلا تظلَ غريبًا لئلا تخر العناكبُ من سقفِ منزلنا في العراءْ أتيت إليكَ! على كتفي خيمةٌ لأبي.. أأورث أطفاليَ اليوم برد الخيامْ أريد هنا أن أعيشَ أريد هنا أن أموتَ فما أصعب الليل تحت رداء الخيامْ]
هذا النص الحزين من قصيدة للشاعرة الفلسطينية مريم قوش كتبتها في مخيم النصيرات في وسط مدينة غزة، الذي يعطي فكرة دقيقة على قسوة الحياة في تلك المدينة، فالقتل والتدمير والترهيب وإثارة الرعب وفرض سياسة التمييز العنصري يجري بصورة يومية في هذه المدينة المكلومة. فعندما يأخذ الاحتلال الإسرائيلي القانون في يديه ويمارس الإبادة الجماعية، بطريقةعدمية ومجانية وباردة، فهذه هي الكارثة بعينها، فالعدوانية مكون بنيوي في العقل الأسرائيلي، والشاهد على ذلك هذه الحرب البشعة على غزة.
يعتقد الإسرائيلي المحتل، أن وحود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية يشكل له مصدر قلق، واضطرابا دائما، وخطرا يهدد وجوده، هذا الفكر العنصري العدواني، المتذرع بالاستعلاء هو مبعث الحقد والانتقام والضغينة، الذي يحاول من خلاله المحتل الإسرائيلي أن يروض الإنسان الفلسطيني لكي ينسى ثقافته وأرضه فقد صمم الفكر الصهيوني أساليب القهر العنصري في محاولة لمحو الجذور والتاريخ والثقافة الفلسطينية في القدس ومعظم المدن والقرى الفلسطينية وذلك عن طريق فرض سياسة العنف والبطش والعزل والترويع والتنكيل والاغتراب والتهجير والقهر العنصري ولكنه على الرغم من كل ذلك خلقت الأرض الفلسطينية إنسانًا وأنجبت شاعرة مكافحة [مريم قوش]، إذ لم تكن تركيبة المجتمع الصهيوني، تسمح بأن يبدع العرب الفلسطينيون أدباً يطلع عليه العالم، ولكن على الرغم من كل هذا نجم أدب فلسطيني، تقول الشاعرة مريم قوش:
[قد كان لي وطن أشد بظهره كفي
يرنو إلى موج الشموس حفي
وآتيه خلفك
كي أراك على مرايا الروح...
يا موطني إني عشقتك
ذقت دونك صابرًا حتفي]
ولدت الشاعرة مريم قوش في مخيم النصيرات، درست المتوسطة والثانوية في مدارس المخيم، وفي عام 2011 حصلت على البكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الاسلامية في غزة، وفي عام 2022 حصلت على الماجستير في الأدب والنقد من جامعة الأقصى، والآن تحضر للدكتوراه.
تقول مريم: [أتذكر في صبايَ أنّني كنتُ مزيجًا من الهدوء المخملي الذي ينمو في بواطنه شغبُ العصافير واندفاع المطر وارتياح الوادي بعد انتهاء الفصول.. كانت تتوهج القصيدة بي حين وقفتُ وجدي أمام السنابل الممتدة من بيتنا وحتى نهاية الأفق، كنت أسأل جدي.
ماذا وراء تلك الحقول؟
فكان يبتسم ويقول:
هناك الحقيقة الكامنة في مناقير الصباح.
فأسأله:
وما هي الحقيقة يا جدي!
فيقول لي إن خلف السنابل وطنًا، وخلف مناقير الصباح أحلاما تحنّ للمروج!
منذ أنْ لامستُ حقيقة الوطن وضياع الإنسان، توهجّت في روحي القصيدةَ، وباتت الكلمةُ تقودني لأختزل في معناي وطنًا وحمائم تغني للحرية، ونمت على كتفيَّ عنادل من ضياءٍ واعشوشبت في أناملي أنهار الغناء، فكانت بي أسئلة المزاريب بعد الهطول، وكانت بي أجوبة الغيم بعد الجفاف، وكان لي حنين المرايا بعد تقلص المجاذيف، بي كل شيءٍ يُسمى وطنا أو حقيقة!
[نكتب ونحن نموت لتبقى للأجيال القادمة وتكون شاهدة على أن هنا أناسًا وأجيالًا أرادت أن تنتصر].
في 2017 نشرت في عمان مجموعتها الشعرية [سبع عجاف] تحكي فيها قصة الحصار:
[ويزيد أوجاع الحصار/ صخر توقف في طريق الخندق المرصوص/ غاراً فوق هامات المدينة/ من يفجر الأحجار نهراً/ نارهم تسعى إلينا السامري يسيل عرماً/ مثل أمواج الأفاعي/ تحت جنح الليل إذ بزغت ضغينة/ من يصنع الأحجار مصباحاً نحك ظلاله/ فتذوب دمعتنا الحزينة/ من يصنع الأحجار نخل جدائل نجتازها/ فيموت عرقوب ونحيا في سكينة/ وتوقف الزمن البطيء هنيهة/ وكأنما قد عاد هذا الكون رتقاً أو دخان].
رحلت الشاعرة مريم قوش في نزوح قصري من [مخيم النصيرات] بوسط غزة إلى مخيمات اللاجئين في رفح بعد أن أصبح وسط غزة كومة حطام ومحي بكامله من فوق الأرض وتحول إلى دمار هائل وخاف إنسانية غير مسبوقة.
[ما زلت أركن للضباب/ يصدني/ ويكاد يخنقني/ يلف حباله حول العنق/ وأدق باباً للرجاء يصدني/ والقلب يحبو للصباح/ إلى الأفق/ أفقي سراب سرمدي مغلق/ وتمور فيه نجوم ظلي المحترق/ يا موطني/ قد ذبت حقاً/ ليس يسعفني الغمام/ ولا الحنين إلى الشفق/ إني رجوت/ وبات يتعبني الرجاء/ من الحياة/ وبات يقلقني الأرق!].
[عاتبت صمت العابرين من الضباب/ وقلت للشجر المخضب باغترابي: شدني/ وتراً تأوه بين حاشتين في فصل الحصيد/ وقلت للنمل المسافر في نبوءته: التهمني، كي أمازج/ طينة الحلم الخصيب/ عاتبتهم، فتناثر الرمان في جسد المسافة/ أينا للحزن أسبق؟/ أينا في الدمع أعمق؟/ أينا قد أتقن التقطير في كوب الغواية/ ثم أحرق هودج التأويل، واختصر الفيافي كلها/ في دمعة نبتت على خد الكثيب؟].
واليوم الشاعرة مريم قوش تنثر قصائدها من داخل خيمتها في رفح وكانت قصائدها نافذة أمل تحكي من خلالها مأساة شعب يراد له أن ينتزع من جذوره:
[عجوز مدت أصابعها العجاف إلى السماء
فارتج عطر ثم فيض من لهيب
وتسلق الطوفان أذرع حلمها
بجدائل كانت تمد الأرض حنية حنطة
وسلالها عشتار مملأها نماء]
تقرأ في أشعار مريم قوش قصصًا مأساوية وحكايات مؤلمة عن المخيمات والحصار واللاجئين والعابرين والثكالى والحزانى والموجوعين والويلات والنكبات والتهجير والتهويد والتطهير العرقي.
[هل نلتقي لو أن هذه الحرب يومًا تنتهي؟
هل نلتقي في شارع المختار في حي الرمال أو الكرامة
هل نلتقي في دهشة الكورنيش نرشف شايانا
والفستق الحلبي يروي ما تبقى من قشيب الغيم شوقًا لليمامة]
تصف مريم قوش بأنها [حياةٌ موازيةٌ للحياة وللذات البشرية بكل تشعباتها وانعكاساتها، إذ تصوّر بطريقةٍ أو بأخرى تمازج الذات البشرية بالقصيدة الصادقة وقدرتها على التأثير في واقع المجتمعات. فهي كائن حيٌّ يتنفس الهواء المشبع بلقاح الشمس ورذاذ الشجر ووبر الأسئلة وكثافة الهواء الممزوج بالعوالق، إنها جميعها تزدحمُ ليصفيها الشعر فتثمر شجرةٌ من نورٍ تتعهدها بالاهتمام أيدٍ حريرية، فتُروى بعرق الياسمين، وتُمنح ذاكرة السنابل، ويحجب عنها ضباب الأشواك ومرارة التفسير]
[أحن إليك/ وجئت اليك/ كحقل النوارس/ تحمل شمعاً/ تعد العطور/ فهل تفتح الباب حقاً؟؟/ أتيت إليك ربيع البلاد/ فهل تفتح الباب/ أم هل تزيد الجراحات عمقاً؟/ أحن إليك كعصفورة/ في الفضاء تحلق حيرى/ فتبعد تقرب/ تلغي المسافات/ ما بيننا/ وتأتيك مثل النوارس قوساً/ وأعلن فيك/ اشتياق المنافي/ وكسر الحدود/ نهاراً وهمساً/ أحن اليك أيا موطني].
نشرت الشاعرة مريم قوش مجموعة من الدواوين الشعرية [رسائل إلى البرتقال] و[كما تمشي القطا] و[انتماء للنهار] و[سبع عجاف].
وحصلت على جوائز إقليمية ودولية ففي عام 2018م حصلت على جائزة أنطون سعادة الأدبية عن ديوان [انتماء النهار].
وفي عام 2019م نالت جائزة جابوتش للأدب العالمي التي تنظمها وزارة الثقافة اليابانية وترجمت قصائدها إلى اللغة اليابانية.
وفي عام 2019م حصلت على جائزة البحر الأبيض المتوسط للشعر من روما.
وفي عام 2021م نالت جائزة دولة فلسطين الدولية للآداب والفنون عن ديوان [كما تمشي القطا] وجائزة فلسطين الدولية عن ديوان [رسائل إلى البرتقال].
وفي عام 2021م حصلت على جائزة البحر الأبيض المتوسط للشعر.
وفي عام 2022م حصلت على جائزة البردة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
فبرغم تلك الأوسمة والقلائد والجوائز العالمية تقول الشاعرة مريم قوش [إن الجائزة الأجمل للشاعر هي ذلك البريق الجذاب الذي يلمع بعيني الجمهور حين يبدأ الشاعر بإنشاد قصيدته ذلك البريق الذي يأخذك حيث النشوة وإن كانت الجوائز بمثابة تأشيرة لعبور مملكة الخلود]

MENAFN25032024000089011017ID1108020568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث