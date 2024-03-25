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رمضان وظاهرة الغياب

3/25/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يقول: إن بعض المدارس قامت بتقديم اختبارات منتصف الفصل الثالث هذا إلى الأسبوع الأخير من الدراسة في شهر رمضان. وأحد أولياء الأمور وضع رسالة في منصة إكس جاءته من المدرسة مفادها: أولياء الأمور الكرام أسعد الله مساءكم، وبناءً على توجيهات الإدارة سوف نقوم بعمل جدول للاختبارات (الفترية) بدءًا من يوم الاثنين 9/15 وحتى الخميس 9/18 إن شاء الله وتضاف درجاته لأعمال السنة. السؤال المطروح: هو لماذا تم تقديم الاختبارات في غير موعدها والذي يصادف الأسبوع السادس من الدراسة أي من يوم 12 وحتى 16 شوال علمًا أنه لا يصح تقديم الاختبارات الفترية وتنفيذها في غير موعدها وفي شهر رمضان بهدف فرض الانضباط وهو في الحال ذاته مخالف للائحة تقويم الطالب ويتعارض مع معايير تقويم الطالب باللائحة. السبب أن وزارة التعليم من بداية العام الدراسي شددت كثيرًا على الإدارات التعليمية في مناطق المملكة على ضرورة مساءلة ومحاسبة منسوبيها المقصرين، في تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات، الخاصة بالانضباط المدرسي. وطالبت بتسجيل غياب الطلبة في نظام نور وتثبيته يوميًا، وحصر غياب الطلبة والتأخر الصباحي بداية الحصة الأولى يوميًا في سجل خاص بذلك ومن التدابير حصول المدرسة على توقيع الطلبة وأولياء أمورهم على عقد الالتزام، وذلك للمرحلة الابتدائية، ونموذج للتعاقد السلوكي للمرحلتين ((المتوسطة – الثانوية)) والاحتفاظ به في ملف خاص لدى وكيل أو وكالة شؤون الطلبة. السؤال: لماذا مع هذا التشدد مازال الغياب الجماعي ظاهرة خاصة في شهر رمضان وصار أمرًا واضحًا بدرجة لافتة، خاصةً في ظل استخدام مجموعات الواتساب والتليجرام بين الطلاب. الحقيقة بكل اختصار أن الدراسة في شهر رمضان بالنسبة للطلبة والطالبات في التعليم العام أثبتت عدم جدواها بدليل نسبة الغياب الكبيرة طلاب صغار يتناولون السحور قبل الفجر وبعدها بخمس ساعات يتوجهون لمدارسهم وهم في حالة تعب وإرهاق وربما يكملون نومهم في فصولهم المدرسية في نظري هذا الشهر هو فرصة لتقدير الصوم والتأمل ولنتأمل بعض سلبيات الدراسة في هذا الشهر الفضيل، -1 تغير نمط النوم قد يؤدي إلى التعب والإرهاق، مما يؤثر على قدرة الطلاب على التركيز والإدراك أثناء الدراسة -2 قد يعاني الطلاب من نقص التركيز والطاقة بسبب عدم القدرة على التناول الجيد للطعام والسوائل خلال ساعات الصيام -3 قد تكون هناك أنشطة دينية وثقافية إضافية خلال شهر رمضان الكريم تقلل من وقت الطلاب المخصص للدراسة. -4 التقلبات في مستويات السكر والهرمونات نتيجة للصيام قد تؤثر في مزاج الطلاب ويصبحون أقل استقرارًا خلال الدراسة، كما أنها قد تنعكس على الجوانب النفسية لدى الطلبة والطالبات -5 قد تتزايد التحديات الاجتماعية والانفتاح والزيارات العائلية على الناس خلال شهر رمضان، مما يؤثر في التركيز والدراسة. بالنظر إلى هذه السلبيات والتحديات، يصبح من الضروري على وزارة التعليم أن تأخذ هذه الأسباب بعين الاعتبار وأن تعيد النظر في الدراسة في شهر رمضان وتظهر لنا بالأرقام إحصائية الحضور والغياب في هذا الشهر الفضيل.

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