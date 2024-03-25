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أجواء رمضانية ممطرة على 7 مناطق

3/25/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة أمس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، تلا ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة. وحذر الدفاع المدني من استمرار فرصة هطول الأمطار وجريان السيول والالتزام بالتعليمات في مثل هذه الحالات.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
مواقع ممطرة
ـــــــــ عسير
- أبها
- خميس مشيط
- ظهران الجنوب
- سراة عبيدة
- النماص
- بلقرن
- تنومة
- بيشة
- تثليث
ـــــــــــ جازان
- الحرث
- الدائر
- الريث
- العارضة
- العيدابي
- فيفا
- هروب
ـــــــــــــــــــ نجران
- بدر الجنوب
- خباش
- ثار
- حبونا
- يدمة
ــــــــــــــــ الباحة
- العقيق
- بلجرشي
- القرى
- بني حسن
- المندق

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