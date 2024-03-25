أجواء رمضانية ممطرة على 7 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) شهدت أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة أمس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، تلا ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة. وحذر الدفاع المدني من استمرار فرصة هطول الأمطار وجريان السيول والالتزام بالتعليمات في مثل هذه الحالات.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
مواقع ممطرة
ـــــــــ عسير
- أبها
- خميس مشيط
- ظهران الجنوب
- سراة عبيدة
- النماص
- بلقرن
- تنومة
- بيشة
- تثليث
ـــــــــــ جازان
- الحرث
- الدائر
- الريث
- العارضة
- العيدابي
- فيفا
- هروب
ـــــــــــــــــــ نجران
- بدر الجنوب
- خباش
- ثار
- حبونا
- يدمة
ــــــــــــــــ الباحة
- العقيق
- بلجرشي
- القرى
- بني حسن
- المندق
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