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الحنيذ من الحفرة إلى مائدة الإفطار

3/25/2024 11:22:14 PM

(MENAFN- Al Watan) تشتهر منطقة عسير عامة وتهامة عسير خاصة بوجبة لحم الحنيذ، وتنتشر مطاعم بيع اللحم الحنيذ في المناطق التهامية بشكل كبير. ويُقبل أهالي تلك المناطق وزوارها على هذه الوجبة اللذيذة على مدار العام وفي شهر رمضان المبارك تُعد من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار.
الأشجار العطرية
يتم إعداد الحنيذ من خلال وضع لحم الأغنام والأفضل فيها (التيوس) داخل حفرة في الأرض تسمى (المحنذة) وإشعال الحطب بها حتى يتحول إلى جمر، بعدها يتم وضع نبات (المرخ) وهو من النباتات الصحراوية، ومن الأشجار العطرية. ويمنع المرخ تأكسد اللحوم، ويكسب اللحم اللون الأحمر والطعم المميز، ثم يتم وضع اللحم فوق نبات المرخ مباشرة، وفوق كل كمية لحم يتم تغطيتها بالمرح بشكل طبقات. ويعطي المرخ نكهة رائعة للحم.
وفي النهاية يتم تغطية كامل المنحذة بما فيها، بقطع من القماش والصوف والكراتين الورقية لمنع دخول الهواء، وتبقى الحرارة عالية لضمان نضج اللحم واستوائه.
وتترك لتنضج لمدة ساعتين أو 3 ساعات. وعند استخراج اللحم يتم رشة بالملح الخشن.
الأطباق المناطقية
تستوعب حفرة المحنذة حسب كبرها واتساعها، أعداد كبيرة من التيوس تصل إلى أكثر من 20 رأسا في المحنذة الواحدة، وعلى مستوى المنازل والأشخاص باستخدام التنور (الميفا).
ويعتبر الحنيذ من أبرز الوجبات في منطقة عسير عامة وتهامة عسير خاصة. ويحرص على تقديمه في كل المناسبات والعزائم.
وكانت هيئة فنون الطهي أعلنت مؤخراً عن تسمية الأطباق المناطقية لكل مناطق المملكة، ضمن مبادرة (روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق) التي أطلقتها الهيئة مطلع عام 2023م لمناطق المملكة كافة بإعلان تسمية (الحنيذ) لمنطقة عسير.

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