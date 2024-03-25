نائب أمير مكة يستقبل مجلس إدارة هدية الحاج والمعتمر

(MENAFN
- Al Watan) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل في مكتبه بجدة، رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
واطلع الأمير سعود بن مشعل خلال اللقاء على مشاريع وبرامج هدية في خدمة ضيوف الرحمن طوال السنوات الماضية وخطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة التي تتوافق مع رؤية2030 وتتلاقى مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج التحول الوطني.
يذكر أن هدية أول جمعية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن حيث أسست قبل 150 عاما وقدمت خدماتها لأكثر من 120 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار وفعلت 5 برامج ينبثق منها 85 مشروعاً إبداعياً تعتني بالحاج والمعتمر خلال رحلة المناسك، في أكثر من 266 نقطة اتصال في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ البرية والجوية والبحرية وطرق مرورهم.
وقدمت هدية خلال عام 2023 خدماتها لأكثر 14 مليون مستفيد في مختلف المنافذ بالشراكة مع 50 جهة حكومية وأهلية ذات صلة بقطاع الحج والعمرة، وتساهم الجمعية مساهمة كبيرة في دعم التطوع والمتطوعين حيث تجاوزت عدد الساعات التطوع في العام الماضي الـ 36 ألف ساعة تطوعية بعائد اقتصادي بلغ مليون و400 ألف ريال.
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