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نائب أمير مكة يستقبل مجلس إدارة هدية الحاج والمعتمر

3/25/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل في مكتبه بجدة، رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
واطلع الأمير سعود بن مشعل خلال اللقاء على مشاريع وبرامج هدية في خدمة ضيوف الرحمن طوال السنوات الماضية وخطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة التي تتوافق مع رؤية2030 وتتلاقى مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج التحول الوطني.
يذكر أن هدية أول جمعية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن حيث أسست قبل 150 عاما وقدمت خدماتها لأكثر من 120 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار وفعلت 5 برامج ينبثق منها 85 مشروعاً إبداعياً تعتني بالحاج والمعتمر خلال رحلة المناسك، في أكثر من 266 نقطة اتصال في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ البرية والجوية والبحرية وطرق مرورهم.
وقدمت هدية خلال عام 2023 خدماتها لأكثر 14 مليون مستفيد في مختلف المنافذ بالشراكة مع 50 جهة حكومية وأهلية ذات صلة بقطاع الحج والعمرة، وتساهم الجمعية مساهمة كبيرة في دعم التطوع والمتطوعين حيث تجاوزت عدد الساعات التطوع في العام الماضي الـ 36 ألف ساعة تطوعية بعائد اقتصادي بلغ مليون و400 ألف ريال.

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