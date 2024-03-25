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38 يوما لتسجيل الصغار

3/25/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد نجاح عملية تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال في العام الماضي عن طريق استحداث منصة خاصة بالتسجيل، اعتمدت وزارة التعليم هذا العام نفس الآلية، إذ تم فتح التسجيل في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال أمس، ويستمر لمدة 38 يومًا عبر منصة التسجيل الإلكتروني، حيث تسهم المنصة في تسهيل الإجراءات المتبعة في عملية التسجيل، كما تسهم في تحسين تجربة المستفيد من الخدمات التعليمية الإلكترونية، وتساعد في تسريع عمليات المتابعة ومعالجة الطلبات.
قرب المدرسة
شددت تعليمات التسجيل، أنه لا يعتمد القبول على أسبقية التسجيل كما كان معمولًا به سابقًا، بل يعتمد على قرب المدرسة أو الروضة من سكن الطالب، فعند تحديد العنوان الوطني، ستظهر المدارس المحيطة بالعنوان الوطني، والتي يمكن لولي الأمر، ترتيب 10 مدارس أو 10 رياض أطفال حسب الأولوية لديه، وستحتسب نقاط مفاضلة للطالب تساعد في قبوله، أما في حال اختيار مدارس أو رياض أطفال بعيدة عن العنوان الوطني فلن يتم احتساب نقاط مفاضلة للطالب، وبالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية فالتسجيل فيها متاح عبر نظام نور، وليس عبر منصة التسجيل الإلكتروني.
السن القانونية
أبان الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان لـ((الوطن))، أنه عند بلوغ عمر الطفل السن القانونية التي تؤهله للتسجيل، تصل لولي الأمر، رسالة نصية تشعره بإمكانية التسجيل بالدخول على رابط التسجيل الإلكتروني المرسل لجواله، ويتم التسجيل بخطوات بسيطة وميسرة.
9 خطوات للتسجيل بالصف الأول ورياض الأطفال
01- دخول ولي الأمر على منصة التسجيل الإلكتروني بالنفاذ gov
02- الاطلاع على ضوابط التسجيل والموافقة عليها.
03- تأكيد صحة بيانات ولي الأمر.
04- تحديد الابن المراد تسجيله.
05- تحديد العنوان الوطني.
06- تحديد رغبات المدارس ورياض الأطفال.
07- التحقق من بيانات فحص اللياقة.
08- إرسال الطلب.
09- حجز موعد في تطبيق صحتي لإجراء فحص اللياقة للطفل.

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