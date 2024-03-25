38 يوما لتسجيل الصغار

(MENAFN
- Al Watan) بعد نجاح عملية تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال في العام الماضي عن طريق استحداث منصة خاصة بالتسجيل، اعتمدت وزارة التعليم هذا العام نفس الآلية، إذ تم فتح التسجيل في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال أمس، ويستمر لمدة 38 يومًا عبر منصة التسجيل الإلكتروني، حيث تسهم المنصة في تسهيل الإجراءات المتبعة في عملية التسجيل، كما تسهم في تحسين تجربة المستفيد من الخدمات التعليمية الإلكترونية، وتساعد في تسريع عمليات المتابعة ومعالجة الطلبات.
قرب المدرسة
شددت تعليمات التسجيل، أنه لا يعتمد القبول على أسبقية التسجيل كما كان معمولًا به سابقًا، بل يعتمد على قرب المدرسة أو الروضة من سكن الطالب، فعند تحديد العنوان الوطني، ستظهر المدارس المحيطة بالعنوان الوطني، والتي يمكن لولي الأمر، ترتيب 10 مدارس أو 10 رياض أطفال حسب الأولوية لديه، وستحتسب نقاط مفاضلة للطالب تساعد في قبوله، أما في حال اختيار مدارس أو رياض أطفال بعيدة عن العنوان الوطني فلن يتم احتساب نقاط مفاضلة للطالب، وبالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية فالتسجيل فيها متاح عبر نظام نور، وليس عبر منصة التسجيل الإلكتروني.
السن القانونية
أبان الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان لـ((الوطن))، أنه عند بلوغ عمر الطفل السن القانونية التي تؤهله للتسجيل، تصل لولي الأمر، رسالة نصية تشعره بإمكانية التسجيل بالدخول على رابط التسجيل الإلكتروني المرسل لجواله، ويتم التسجيل بخطوات بسيطة وميسرة.
9 خطوات للتسجيل بالصف الأول ورياض الأطفال
01- دخول ولي الأمر على منصة التسجيل الإلكتروني بالنفاذ gov
02- الاطلاع على ضوابط التسجيل والموافقة عليها.
03- تأكيد صحة بيانات ولي الأمر.
04- تحديد الابن المراد تسجيله.
05- تحديد العنوان الوطني.
06- تحديد رغبات المدارس ورياض الأطفال.
07- التحقق من بيانات فحص اللياقة.
08- إرسال الطلب.
09- حجز موعد في تطبيق صحتي لإجراء فحص اللياقة للطفل.
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