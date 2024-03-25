إحصاءات الهدر الغذائي سرية

(MENAFN
- Al Watan) اعتذر المركز الوطني لإدارة النفايات عن الإفصاح عن النسب المسجلة لديه من النفايات الناتجة عن الهدر الغذائي في رمضان بدعوى أنها ((سرية وغير قابلة للنشر)).
وكانت ((الوطن)) قد توجهت بمجموعة من الاستفسارات للمتحدث الإعلامي للمركز في غرة رمضان، تضمنت معرفة حجم النفايات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، وكم تمثل حجم النفايات خلال هذا الشهر من مجمل النفايات المرفوعة طيلة السنة، فيما وعد المتحدث بتوفير البيانات بمجرد استيفائها من الأقسام المختصة، غير أن ((الوطن)) تفاجأت بإرساله بحسب اتصال مع أحد المسؤولين في إدارة الاتصال المؤسسي بتاريخ 11 رمضان -أي بعد 11 يوما من زمن الاستفسار- يعتذر فيه عن الإفصاح عن النسب المطلوبة باعتبارها سرية وغير قابلة للنشر، وتختلف مع البيانات التي سبق أن أعلنتها وزارة البيئة.
الاستهلاك الرشيد
كانت وزارة البيئة والزراعة والمياه أصدرت بيانا حثّت فيه المواطنين على ضرورة الالتزام بالوعي الكافي بالسلوك الاستهلاكي الرشيد؛ للحد من كميات الهدر في الأصناف المتنوعة من الطعام، والتقيد بالسلوك السليم المتمثل في المحافظة على نعمة الطعام وعدم الإسراف في تقديم ما يزيد على الحاجة، خصوصا خلال شهر رمضان، إذ يشير البيان إلى أن الأرز، والدقيق والخبز، إضافة إلى التمور، تُعد من أكثر الأصناف استهلاكًا في هذا الشهر الفضيل، وهي الأكثر هدرًا، إذ يتصدر الأرز الأكثر هدرًا بنسبة تبلغ 34%، ثم يأتي الدقيق والخبز بنسبة 30%، ويصل حجم مساهمة الفرد في هدر الخبز سنويًا إلى 15 كيلوجراماً، مشيرة إلى زيادة استهلاك التمور خلال شهر رمضان، حيث تُعد الفاكهة المفضّلة والرئيسة، وتبلغ نسبة هدر التمور في المملكة 21.5%، داعية إلى ضرورة الاكتفاء بكميات حسب الاستهلاك؛ للحد من الفقد والهدر.
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