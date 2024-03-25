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إحصاءات الهدر الغذائي سرية

3/25/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتذر المركز الوطني لإدارة النفايات عن الإفصاح عن النسب المسجلة لديه من النفايات الناتجة عن الهدر الغذائي في رمضان بدعوى أنها ((سرية وغير قابلة للنشر)).
وكانت ((الوطن)) قد توجهت بمجموعة من الاستفسارات للمتحدث الإعلامي للمركز في غرة رمضان، تضمنت معرفة حجم النفايات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، وكم تمثل حجم النفايات خلال هذا الشهر من مجمل النفايات المرفوعة طيلة السنة، فيما وعد المتحدث بتوفير البيانات بمجرد استيفائها من الأقسام المختصة، غير أن ((الوطن)) تفاجأت بإرساله بحسب اتصال مع أحد المسؤولين في إدارة الاتصال المؤسسي بتاريخ 11 رمضان -أي بعد 11 يوما من زمن الاستفسار- يعتذر فيه عن الإفصاح عن النسب المطلوبة باعتبارها سرية وغير قابلة للنشر، وتختلف مع البيانات التي سبق أن أعلنتها وزارة البيئة.
الاستهلاك الرشيد
كانت وزارة البيئة والزراعة والمياه أصدرت بيانا حثّت فيه المواطنين على ضرورة الالتزام بالوعي الكافي بالسلوك الاستهلاكي الرشيد؛ للحد من كميات الهدر في الأصناف المتنوعة من الطعام، والتقيد بالسلوك السليم المتمثل في المحافظة على نعمة الطعام وعدم الإسراف في تقديم ما يزيد على الحاجة، خصوصا خلال شهر رمضان، إذ يشير البيان إلى أن الأرز، والدقيق والخبز، إضافة إلى التمور، تُعد من أكثر الأصناف استهلاكًا في هذا الشهر الفضيل، وهي الأكثر هدرًا، إذ يتصدر الأرز الأكثر هدرًا بنسبة تبلغ 34%، ثم يأتي الدقيق والخبز بنسبة 30%، ويصل حجم مساهمة الفرد في هدر الخبز سنويًا إلى 15 كيلوجراماً، مشيرة إلى زيادة استهلاك التمور خلال شهر رمضان، حيث تُعد الفاكهة المفضّلة والرئيسة، وتبلغ نسبة هدر التمور في المملكة 21.5%، داعية إلى ضرورة الاكتفاء بكميات حسب الاستهلاك؛ للحد من الفقد والهدر.

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