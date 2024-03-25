16 لاعبا جديدا بتدريبات النصر

(MENAFN
- Al Watan) استعان مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو بـ16 لاعبًا من فريق درجة الشباب في النادي خلال تدريبات الفريق الأول، وشارك لاعبو النصر في فقرات المران خاصة المناورة الجماعية في التدريبات.
ويعاني العالمي من نقص كبير في قوامه الحالي نظرًا لمشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولية.
وواصل الثلاثي المصاب سلطان الغنام وعبدالله الخيبري وعبد الإله العمري برنامجهم التأهيلي للتعافي والعودة سريعًا إلى الملاعب.
MENAFN25032024000089011017ID1108020560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.