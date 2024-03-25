Tuesday, 26 March 2024 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


16 لاعبا جديدا بتدريبات النصر

3/25/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) استعان مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو بـ16 لاعبًا من فريق درجة الشباب في النادي خلال تدريبات الفريق الأول، وشارك لاعبو النصر في فقرات المران خاصة المناورة الجماعية في التدريبات.
ويعاني العالمي من نقص كبير في قوامه الحالي نظرًا لمشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولية.
وواصل الثلاثي المصاب سلطان الغنام وعبدالله الخيبري وعبد الإله العمري برنامجهم التأهيلي للتعافي والعودة سريعًا إلى الملاعب.

MENAFN25032024000089011017ID1108020560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث