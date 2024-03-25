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الشباب يستعيد نجمه

3/25/2024 11:22:13 PM
(MENAFN- Al Watan) زادت حظوظ نجم الشباب، الكرواتي إيفان راكيتيتش في القمة المنتظرة للجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي ستجمع الشباب والهلال السبت المقبل، بعد عودته للتدريبات الجماعية لليث، بعد إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، غيَّبته عن لقاء الحزم، قبل فترة التوقف الحالية.
بدوره، يواصل اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو، مراحل علاجه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

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