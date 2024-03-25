الشباب يستعيد نجمه

(MENAFN
- Al Watan) زادت حظوظ نجم الشباب، الكرواتي إيفان راكيتيتش في القمة المنتظرة للجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي ستجمع الشباب والهلال السبت المقبل، بعد عودته للتدريبات الجماعية لليث، بعد إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، غيَّبته عن لقاء الحزم، قبل فترة التوقف الحالية.
بدوره، يواصل اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو، مراحل علاجه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
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