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ماتيتش يدعم أبها قبل العودة

3/25/2024 11:22:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مدرب أبها، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني دفعة جيدة قبل استئناف مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، بعودة لاعب الوسط الصربي أوروش ماتيتش، للمشاركة في التدريبات الجماعية لزعيم الجنوب.
وعاد ماتيتش "33 عاما" للتدريبات عقب تعافيه من إصابة في عضلات البطن أبعدته عن المشاركة في مباراتي أبها أمام الاتفاق والوحدة في الجولتين الـ23 والـ24 للدوري.
وستكون مشاركة ماتيتش في مباراة فريقه أمام الرياض، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ25 مرتبطة بنتائج الاختبارات الفنية التي سيخضع لها.

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