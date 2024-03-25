ماتيتش يدعم أبها قبل العودة

(MENAFN
- Al Watan) تلقى مدرب أبها، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني دفعة جيدة قبل استئناف مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، بعودة لاعب الوسط الصربي أوروش ماتيتش، للمشاركة في التدريبات الجماعية لزعيم الجنوب.
وعاد ماتيتش "33 عاما" للتدريبات عقب تعافيه من إصابة في عضلات البطن أبعدته عن المشاركة في مباراتي أبها أمام الاتفاق والوحدة في الجولتين الـ23 والـ24 للدوري.
وستكون مشاركة ماتيتش في مباراة فريقه أمام الرياض، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ25 مرتبطة بنتائج الاختبارات الفنية التي سيخضع لها.
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