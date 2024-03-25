الأهلي يجدد طلب ود نجم الأتلتيكو

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة الأهلي، أبدت اهتمامها، بالتعاقد مع محترف جديد من الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأنها ما زالت مصرة على التعاقد مع نجم وسط أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني رودريجو دي بول، الذي كان هدفا أهلاويا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة تعثرت بعد رفض النادي الإسباني التخلي عن اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022.
ويتمسك الأهلاويون بالتعاقد مع دي بول من أجل حل معضلة مركز المحور الدفاعي ((محور 6))، التي يعاني منها الفريق، لا سيما وأن المدرب الألماني، ماتياس يايسله طلب خلال الانتقالات الشتوية الماضية دعم قلعة الكؤوس بلاعب في ذات المركز.
اهتمام قوي
أشارت المصادر إلى أن الإدارة الأهلاوية تأمل في أن يكون عرضها الجديد مقنعا للاعب الأرجنتيني وناديه، رغم الاعتماد عليه من قبل مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني، بصورة أساسية.
وأكدت أن هناك أندية سعودية وأوروبية أخرى مهتمة باللاعب إلا أن الأهلي يعد الفريق الوحيد الذي يسعى بقوة من أجل الحصول على خدماته.
حل المعضلة
يسعى الأهلاويون إلى حل معضلة المحور الدفاعي، الذي عانى منه الفريق، في ظل عدم وجود لاعب متمكن في المركز الحساس، واضطرار المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى الاعتماد على لاعب الوسط محمد المجحد، بالتواجد في المركز الحساس، وفي حال غيابه يضطر إلى إعادة اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه إلى المحور الدفاعي مما يفقد الفريق لاعبا مؤثرا في الوسط الهجومي.
تعويض البرازيلي
ميدانيا واصل الراقي تحضيراته لمواجهة الاتفاق الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز يايسله خلال التدريبات الماضية على تجهيز المدافع عبدالباسط هندي، ليعوض غياب المدافع البرازيلي روجير إيبانيز الذي سيغيب عن المواجهة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
- الأهلي مصر على التعاقد مع الأرجنتيني دي بول.
- قلعة الكؤوس حاول التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الماضي.
- أندية سعودية وأوروبية مهتمة بالظفر بخدمات بطل العالم.
- يايسله طالب كثيرا بحل معضلة المحور الدفاعي.
- الأهلي لم ينجح في التعاقد مع محور دفاعي خلال الميركاتو الشتوي.
- هندي يعوض غياب المدافع البرازيلي إيبانيز.
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