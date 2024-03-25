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الأهلي يجدد طلب ود نجم الأتلتيكو

3/25/2024 11:22:13 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة الأهلي، أبدت اهتمامها، بالتعاقد مع محترف جديد من الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأنها ما زالت مصرة على التعاقد مع نجم وسط أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني رودريجو دي بول، الذي كان هدفا أهلاويا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة تعثرت بعد رفض النادي الإسباني التخلي عن اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022.
ويتمسك الأهلاويون بالتعاقد مع دي بول من أجل حل معضلة مركز المحور الدفاعي ((محور 6))، التي يعاني منها الفريق، لا سيما وأن المدرب الألماني، ماتياس يايسله طلب خلال الانتقالات الشتوية الماضية دعم قلعة الكؤوس بلاعب في ذات المركز.
اهتمام قوي
أشارت المصادر إلى أن الإدارة الأهلاوية تأمل في أن يكون عرضها الجديد مقنعا للاعب الأرجنتيني وناديه، رغم الاعتماد عليه من قبل مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني، بصورة أساسية.
وأكدت أن هناك أندية سعودية وأوروبية أخرى مهتمة باللاعب إلا أن الأهلي يعد الفريق الوحيد الذي يسعى بقوة من أجل الحصول على خدماته.
حل المعضلة
يسعى الأهلاويون إلى حل معضلة المحور الدفاعي، الذي عانى منه الفريق، في ظل عدم وجود لاعب متمكن في المركز الحساس، واضطرار المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى الاعتماد على لاعب الوسط محمد المجحد، بالتواجد في المركز الحساس، وفي حال غيابه يضطر إلى إعادة اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه إلى المحور الدفاعي مما يفقد الفريق لاعبا مؤثرا في الوسط الهجومي.
تعويض البرازيلي
ميدانيا واصل الراقي تحضيراته لمواجهة الاتفاق الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز يايسله خلال التدريبات الماضية على تجهيز المدافع عبدالباسط هندي، ليعوض غياب المدافع البرازيلي روجير إيبانيز الذي سيغيب عن المواجهة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
- الأهلي مصر على التعاقد مع الأرجنتيني دي بول.
- قلعة الكؤوس حاول التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الماضي.
- أندية سعودية وأوروبية مهتمة بالظفر بخدمات بطل العالم.
- يايسله طالب كثيرا بحل معضلة المحور الدفاعي.
- الأهلي لم ينجح في التعاقد مع محور دفاعي خلال الميركاتو الشتوي.
- هندي يعوض غياب المدافع البرازيلي إيبانيز.

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