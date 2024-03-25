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الأخضر لتأكيد التفوق والطاجيك لرد الاعتبار

3/25/2024 11:22:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الابتعاد بصدارة المجموعة السابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، عندما يحل اليوم، ضيفا على منتخب طاجيكستان، على الإستاد المركزي بدوشنبه، لحساب الجولة الرابعة للتصفيات.
وتأتي المواجهة بعد تفوق الأخضر في مواجهة المنتخبين الخميس الماضي في الرياض، لحساب الجولة الثالثة، 1 /صفر.
ورغم الانتصار إلا أن أداء الصقور لم يكن ملفتا، وواجه مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني عاصفة الانتقادات نظير الطريقة الغريبة التي خاض بها المواجهة.
وفي ذات المجموعة يلتقي الأردن وباكستان على إستاد عمان الدولي، فيما تشهد المجموعات الـ8 الأخرى 15 مواجهة، بعد تأجيل لقاء كوريا الشمالية واليابان إلى وقت

صدارة خضراء
يخوض الصقور اللقاء المهم وهم في صدارة المجموعة G برصيد 9 نقاط، بعد 3 انتصارات في مرحلة الذهاب للتصفيات، إذ كسب باكستان 4 /صفر في الجولة الأولى، والأردن 2 /صفر في ثاني الجولات، وأخيرا مضيفه اليوم طاجيكستان في الجولة الثالثة 1 /صفر، ويتطلع الأخضر إلى مسح الصورة التي ظهر بها في اللقاء السابق، والاستمرار في زعامة المجموعة، والابتعاد بقمتها، وجعل موقفه رائعا قبل نهاية الدور الثاني من التصفيات بجولتين.
العلامة الكاملة
يهدف المنتخب السعودي إلى الوصول إلى النقطة الـ12، ليكون مبتعدا بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه على الصدارة، في حال كرر منتخب الأردن انتصاره على باكستان، وسيكون الأخضر المتحكم في الجولتين المقبلتين اللتين سيخوضهما في حال انتصاره وهو في وضع رائع، مما سيكون له تأثيره الإيجابي على أداء الصقور وتطور المستوى الفني للأخضر.
رد الاعتبار
في المقابل يحضر المنتخب الطاجيكي للمواجهة وهو في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع الأردن في الجولة الأولى في دوشنبة 1 /1، وانتصاره على باكستان في الجولة الثانية بنتيجة كبيرة 6 /1، على ملعب جيناه سبورت ستاديوم، وخسارته أمام الأخضر الخميس الماضي في الجولة الثالثة، على ملعب الأول بارك صفر /1 ويريد أن يحافظ على الوصافة التي يملكها بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني.
تطور كبير
ظهر المنتخب الطاجيكي خلال التصفيات وكأس آسيا الأخيرة بشكل متطور، وقدم مستويات فنية رائعة، حتى أنه كان الحصان الأسود في البطولة القارية الأخيرة، التي بلغ خلالها ربع النهائي، قبل أن يغادر على يد المنتخب الأردني بالخسارة صفر /1، وخلال دور المجموعات تأهل إلى ثمن النهائي برفقة المنتخب القطري حامل اللقب، على حساب منتخبات قوية هي الصين ولبنان، وأقصى منتخب الإمارات في ثمن النهائي، بتغلبه عليه بركلات الترجيح، لذا فإنه من الواجب الحذر من خطورته، وعدم الاستهانة بإمكانياته وإمكانيات لاعبيه المتطورة، إضافة إلى المساندة الجماهيرية الكبرى، التي سيحضى بها المنتخب الطاجيكي.
تفوق أخضر
تعد مواجهة اليوم، هي الثالثة بين المنتخبين تاريخيا، لكنها الثانية رسميا، إذ لم يسبق أن تواجه الأخضر وطاجكستان، إلا مرتين، المرة الأولى كانت ودية، في الـ25 من يناير 2005 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ((إستاد الأمير فيصل بن فهد))، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون، وتفوق خلالها الصقور 3 /صفر، سجل الأهداف حينها حمزة إدريس ((42))، عبدالله الجمعان ((61)) صالح الصقري ((67)).
وكان اللقاء الثاني تاريخيا بين المنتخبين، الخميس الماضي في مرحلة الذهاب على ملعب الأول بارك بالرياض، وكسبه الأخضر 1 /صفر، بهدف سجله قائد الصقور سالم الدوسري ((23)).
ترقب الوصافة
في ذات المجموعة يتقابل على إستاد عمان الدولي، منتخبا الأردن وباكستان، في لقاء مهم للنشامى من أجل خطف الوصافة في حال تعثر منتخب طاجيكستان أمام الصقور، إذ يحل وصيف آسيا في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط، عقب انتصاره في لقاء الذهاب الخميس الماضي 3 /صفر، بعدما تعادل مع طاجيكستان في دوشنبة 1 /1، لحساب الجولة الأولى، فيما خسر على إستاد عمان الدولي أمام الأخضر صفر /2 في الجولة الثانية، بينما يقبع منتخب باكستان في المركز الأخير بلا نقاط، بعدما خسر أمام الأخضر صفر /4 في الجولة الأولى، وأمام طاجيكستان 1 /6 في الجولة الثانية، والأردن صفر /3 في الجولة الثالثة.
مواجهات مفصلية
في المجموعات الأخرى تقام اليوم، 15 مباراة، ففي المجموعة الأولى يتقابل منتخبا الكويت وقطر، ويلتقي منتخبا الهند وأفغانستان، وفي المجموعة الثانية تأجل لقاء كوريا الشمالية واليابان، ويستضيف منتخب سورية نظيره منتخب ميانمار على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ولحساب المجموعة الثالثة يتقابل منتخبا تايلاند وكوريا الجنوبية، ويستقبل منتخب الصين نظيره السنغافوري، وفي المجموعة الرابعة، يتواجه قيرغيزستان وتايبيه، ويتقابل ماليزيا وعمان، وفي الخامسة يلتقي أوزبكستان وهونغ كونغ، وتركمنستان وإيران، ولحساب المجموعة السادسة يتواجه فيتنام وإندونيسيا، ويلتقي الفلبين والعراق، وفي المجموعة الثامنة يتقابل اليمن والإمارات، والبحرين ونيبال، أما في المجموعة التاسعة فيلتقي منتخبا لبنان وأستراليا، ويتواجه بنجلادش وفلسطين.

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