عرقلة الانتخابات ..43% لا يفرقون بين المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي والإنسان

(MENAFN
- Al Watan) كشف استطلاع جديد بين الناخبين الأمريكيين، شمل 2000 ناخب مسجل، أن الناس أصبحوا متشائمين بشكل متزايد بشأن بيئة الذكاء الاصطناعي المليئة بالتزييف العميق، ولكن أيضًا أن الناس لا يستطيعون التمييز بين المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي ينشئه الإنسان.
حيث طُلب من المشاركين التمييز بين الصور التي أنشأها الذكاء الاصطناعي والصور التي أنشأها الإنسان، وأخطأ معظمهم في تعريف جميع صور الذكاء الاصطناعي على أنها من صنع الإنسان.
وفي المتوسط، تمكن ثلث المشاركين فقط (%33) من تحديد الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح.
ولم تكن المقارنات بين صوت الذكاء الاصطناعي والصوت البشري واعدة أكثر. وعندما تم تشغيل مقطع صوتي بصوت الذكاء الاصطناعي، لم يكن خُمس المشاركين (%20) متأكدين مما إذا كان صوت الإنسان أم الذكاء الاصطناعي، بينما يعتقد %41 أن صوت الذكاء الاصطناعي كان بشريًا بشكل أصيل.
السياسة
وبتكليف من شركة يوبيكو، بالشراكة مع الدفاع عن الحملات الرقمية، أجرته شركة OnePoll، وجد الاستطلاع أن السياسة هي القطاع الإعلامي الأول الذي تأثر سلبًا بالتزييف العميق (المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بهدف التضليل)، وفقًا للمشاركين.
فأكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (78 %) يشعرون بالقلق من استخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية المرشحين السياسيين ونشر معلومات مضللة، ويقول 45 % إنهم ((قلقون للغاية)) بشأن هذه المشكلة.
ويميل ما يقرب من نصف المشاركين (49 %) إلى التساؤل عما إذا كانت مقاطع الفيديو السياسية والمقابلات والإعلانات عبر الإنترنت حقيقية أم أنها محتوى مزيف. ويشعر سبعة آخرون من كل 10 بالقلق من فقدان المعلومات السياسية الحقيقية والصادقة وسط المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
التهديد
ويقول المتحدث باسم الشركة ديفيد تريس، نائب رئيس هندسة الحلول في شركة يوبيكو: ((بالإضافة إلى تهديد الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق الذي ينشر معلومات مضللة، فإن 85 % من المشاركين ليس لديهم مستوى عالٍ من الثقة في أن الحملات السياسية تحمي معلوماتهم الشخصية بشكل فعال)). بالوضع الحالي.
و((يمكن أن يكون لهذا آثار ضارة على الحملة الانتخابية، حيث أن فقدان الثقة في الحملة قد يعني أن الناخبين يتجنبون المشاركة في العملية الانتخابية، بدءًا من حجب التبرعات، وحتى الذهاب إلى حد عدم التصويت للمرشح. ومن الضروري أن يتخذ المرشحون الخطوات المناسبة لحماية حملتهم، والأهم من ذلك، بناء الثقة مع الناخبين، من خلال اعتماد ممارسات الأمن السيبراني الحديثة مثل المصادقة متعددة العوامل.
الحملات
ويقول(24 %) من المشاركون إن أهم مخاوفهم المتعلقة بالأمن السيبراني خلال موسم الانتخابات لعام 2024 هي أن السياسي الذي يدعمونه سيتم اختراقه بنجاح لنشر معلومات وآراء كاذبة و(24 %) أن الحملات السياسية لا تأخذ الأمن السيبراني على محمل الجد بشكل عام.
ولعلاج ذلك، يرغب ( 42 %) الناخبون المسجلون في رؤية الحملات والمرشحين يتخذون الاحتياطات اللازمة لمنع اختراق مواقعهم الإلكترونية، باستخدام تدابير أمنية قوية مثل المصادقة متعددة العوامل على حساباتهم (41 %)، وإنشاء بروتوكولات الأمن السيبراني للموظفين والمتدربين.
و15 % فقط لديهم مستوى عالٍ من الثقة في أن الحملات السياسية تحمي بشكل فعال المعلومات الشخصية التي يجمعونها. ويقول أكثر من اثنين من كل خمسة مشاركين إنهم شاركوا معلومات شخصية مع شركة أو مؤسسة تعرضت للاختراق.
الأمان
ومن بين 60 % من الناخبين المسجلين الذين تبرعوا لحملة سياسية، 42 % لم يكملوا معاملة التبرع عبر الإنترنت بسبب القلق بشأن أمان المعاملة وكيفية التعامل مع معلوماتهم الشخصية.
وما يقرب من الثلث يشككون في أن الحملات تلبي توقعاتهم فيما يتعلق بتنفيذ معايير الأمن السيبراني لحماية معلوماتهم الشخصية.
وكان للتصور العام في هذا المجال تأثير كبير على النتائج الانتخابية: حيث يقول 36 % من المشاركين أن رأيهم في المرشح سيتغير إذا تعرض المرشح لحادث يتعلق بالأمن السيبراني، مثل اختراق بريده الإلكتروني.
ويقول 42 % ممن تبرعوا لحملة ما إن احتمالية التبرع مرة أخرى ستتغير إذا تم اختراق الحملة، وذكر 30 % أن هذا من شأنه أن يغير احتمالية حصول المرشح على أصواتهم.
أهداف
ويقول المتحدث الرسمي مايكل كايزر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Defending Digital Campaigns: ((إن الحملات السياسية هي أهداف للجهات الفاعلة السيئة بما في ذلك الدول القومية ومجرمي الإنترنت ونشطاء القرصنة. ((نظرًا للمخاطر الكبيرة في هذا العام الانتخابي، فإن المخاطر أكبر)).
وأنه ((يجب على طاقم الحملة بأكمله - بدءًا من المرشح وصولًا إلى المتطوعين - أن يفهموا أنهم أهداف وأن يحموا أنفسهم والحملة باستخدام أدوات وتقنيات الأمن السيبراني المناسبة. وأي خرق يمكن أن يؤدي إلى خروج حملة بأكملها عن مسارها واستهلاك وقت ثمين مع اقتراب يوم الانتخابات. وكما يظهر هذا الاستطلاع المهم، فإن الناخبين لديهم توقعات عالية حول كيفية حماية الحملات
منهجية المسح
تم إجراء هذا الاستطلاع العشوائي المزدوج للأمريكيين المسجلين للتصويت من قبل شركة Yubico، بالشراكة مع Defending Digital Campaigns، في الفترة ما بين 13 و18 فبراير 2024. وقد تم إجراؤه من قبل شركة أبحاث السوق OnePoll، التي أعضاء فريقها أعضاء في جمعية أبحاث السوق ولديهم عضوية مؤسسية في الجمعية الأمريكية لأبحاث الرأي العام (AAPOR) والجمعية الأوروبية لأبحاث الرأي والتسويق (ESOMAR).
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