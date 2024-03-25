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عرقلة الانتخابات ..43% لا يفرقون بين المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي والإنسان

3/25/2024 11:22:13 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استطلاع جديد بين الناخبين الأمريكيين، شمل 2000 ناخب مسجل، أن الناس أصبحوا متشائمين بشكل متزايد بشأن بيئة الذكاء الاصطناعي المليئة بالتزييف العميق، ولكن أيضًا أن الناس لا يستطيعون التمييز بين المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي ينشئه الإنسان.
حيث طُلب من المشاركين التمييز بين الصور التي أنشأها الذكاء الاصطناعي والصور التي أنشأها الإنسان، وأخطأ معظمهم في تعريف جميع صور الذكاء الاصطناعي على أنها من صنع الإنسان.
وفي المتوسط، تمكن ثلث المشاركين فقط (%33) من تحديد الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح.
ولم تكن المقارنات بين صوت الذكاء الاصطناعي والصوت البشري واعدة أكثر. وعندما تم تشغيل مقطع صوتي بصوت الذكاء الاصطناعي، لم يكن خُمس المشاركين (%20) متأكدين مما إذا كان صوت الإنسان أم الذكاء الاصطناعي، بينما يعتقد %41 أن صوت الذكاء الاصطناعي كان بشريًا بشكل أصيل.
السياسة
وبتكليف من شركة يوبيكو، بالشراكة مع الدفاع عن الحملات الرقمية، أجرته شركة OnePoll، وجد الاستطلاع أن السياسة هي القطاع الإعلامي الأول الذي تأثر سلبًا بالتزييف العميق (المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بهدف التضليل)، وفقًا للمشاركين.
فأكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (78 %) يشعرون بالقلق من استخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية المرشحين السياسيين ونشر معلومات مضللة، ويقول 45 % إنهم ((قلقون للغاية)) بشأن هذه المشكلة.
ويميل ما يقرب من نصف المشاركين (49 %) إلى التساؤل عما إذا كانت مقاطع الفيديو السياسية والمقابلات والإعلانات عبر الإنترنت حقيقية أم أنها محتوى مزيف. ويشعر سبعة آخرون من كل 10 بالقلق من فقدان المعلومات السياسية الحقيقية والصادقة وسط المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
التهديد
ويقول المتحدث باسم الشركة ديفيد تريس، نائب رئيس هندسة الحلول في شركة يوبيكو: ((بالإضافة إلى تهديد الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق الذي ينشر معلومات مضللة، فإن 85 % من المشاركين ليس لديهم مستوى عالٍ من الثقة في أن الحملات السياسية تحمي معلوماتهم الشخصية بشكل فعال)). بالوضع الحالي.
و((يمكن أن يكون لهذا آثار ضارة على الحملة الانتخابية، حيث أن فقدان الثقة في الحملة قد يعني أن الناخبين يتجنبون المشاركة في العملية الانتخابية، بدءًا من حجب التبرعات، وحتى الذهاب إلى حد عدم التصويت للمرشح. ومن الضروري أن يتخذ المرشحون الخطوات المناسبة لحماية حملتهم، والأهم من ذلك، بناء الثقة مع الناخبين، من خلال اعتماد ممارسات الأمن السيبراني الحديثة مثل المصادقة متعددة العوامل.
الحملات
ويقول(24 %) من المشاركون إن أهم مخاوفهم المتعلقة بالأمن السيبراني خلال موسم الانتخابات لعام 2024 هي أن السياسي الذي يدعمونه سيتم اختراقه بنجاح لنشر معلومات وآراء كاذبة و(24 %) أن الحملات السياسية لا تأخذ الأمن السيبراني على محمل الجد بشكل عام.
ولعلاج ذلك، يرغب ( 42 %) الناخبون المسجلون في رؤية الحملات والمرشحين يتخذون الاحتياطات اللازمة لمنع اختراق مواقعهم الإلكترونية، باستخدام تدابير أمنية قوية مثل المصادقة متعددة العوامل على حساباتهم (41 %)، وإنشاء بروتوكولات الأمن السيبراني للموظفين والمتدربين.
و15 % فقط لديهم مستوى عالٍ من الثقة في أن الحملات السياسية تحمي بشكل فعال المعلومات الشخصية التي يجمعونها. ويقول أكثر من اثنين من كل خمسة مشاركين إنهم شاركوا معلومات شخصية مع شركة أو مؤسسة تعرضت للاختراق.
الأمان
ومن بين 60 % من الناخبين المسجلين الذين تبرعوا لحملة سياسية، 42 % لم يكملوا معاملة التبرع عبر الإنترنت بسبب القلق بشأن أمان المعاملة وكيفية التعامل مع معلوماتهم الشخصية.
وما يقرب من الثلث يشككون في أن الحملات تلبي توقعاتهم فيما يتعلق بتنفيذ معايير الأمن السيبراني لحماية معلوماتهم الشخصية.
وكان للتصور العام في هذا المجال تأثير كبير على النتائج الانتخابية: حيث يقول 36 % من المشاركين أن رأيهم في المرشح سيتغير إذا تعرض المرشح لحادث يتعلق بالأمن السيبراني، مثل اختراق بريده الإلكتروني.
ويقول 42 % ممن تبرعوا لحملة ما إن احتمالية التبرع مرة أخرى ستتغير إذا تم اختراق الحملة، وذكر 30 % أن هذا من شأنه أن يغير احتمالية حصول المرشح على أصواتهم.
أهداف
ويقول المتحدث الرسمي مايكل كايزر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Defending Digital Campaigns: ((إن الحملات السياسية هي أهداف للجهات الفاعلة السيئة بما في ذلك الدول القومية ومجرمي الإنترنت ونشطاء القرصنة. ((نظرًا للمخاطر الكبيرة في هذا العام الانتخابي، فإن المخاطر أكبر)).
وأنه ((يجب على طاقم الحملة بأكمله - بدءًا من المرشح وصولًا إلى المتطوعين - أن يفهموا أنهم أهداف وأن يحموا أنفسهم والحملة باستخدام أدوات وتقنيات الأمن السيبراني المناسبة. وأي خرق يمكن أن يؤدي إلى خروج حملة بأكملها عن مسارها واستهلاك وقت ثمين مع اقتراب يوم الانتخابات. وكما يظهر هذا الاستطلاع المهم، فإن الناخبين لديهم توقعات عالية حول كيفية حماية الحملات

منهجية المسح
تم إجراء هذا الاستطلاع العشوائي المزدوج للأمريكيين المسجلين للتصويت من قبل شركة Yubico، بالشراكة مع Defending Digital Campaigns، في الفترة ما بين 13 و18 فبراير 2024. وقد تم إجراؤه من قبل شركة أبحاث السوق OnePoll، التي أعضاء فريقها أعضاء في جمعية أبحاث السوق ولديهم عضوية مؤسسية في الجمعية الأمريكية لأبحاث الرأي العام (AAPOR) والجمعية الأوروبية لأبحاث الرأي والتسويق (ESOMAR).

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