15 أبريل موعدا للمحاكمة في قضية أموال ترمب

(MENAFN
- Al Watan) حدد قاض في نيويورك 15 أبريل موعدا للمحاكمة في قضية الأموال السرية للرئيس السابق دونالد ترمب.
وكان القاضي خوان إم ميرشان قد وبخ في وقت سابق محاميي الرئيس السابق بينما كان يفكر في موعد إعادة جدولة المحاكمة بعد أن تسبب تفريغ المستندات في اللحظة الأخيرة في تأجيل الموعد الأصلي.
ووصفه بادعاءات الدفاع التي لا أساس لها بشأن ((سوء سلوك النيابة العامة))، وبدا غير مقتنع بحجج فريق ترمب بأن المدعين العامين أخفوا حتى وقت قريب عشرات الآلاف من صفحات السجلات من تحقيق فيدرالي سابق.
ويقول ممثلو الادعاء إن عددًا قليلًا فقط من تلك السجلات الجديدة ذات صلة بالقضية، بينما يؤكد محامو الدفاع أن آلاف الصفحات من المحتمل أن تكون مهمة وتتطلب مراجعة مضنية.
ميرشان، الذي قام في وقت سابق من هذا الشهر بتأجيل المحاكمة حتى منتصف أبريل على الأقل، أخبر محامي الدفاع أنه كان ينبغي عليهم التصرف بشكل أسرع إذا اعتقدوا أنهم لا يملكون جميع السجلات التي يشعرون أنهم يستحقونها.
مدة محددة
ووصل المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض إلى المحكمة لحضور جلسة استماع مقررة بدلاً من البداية المخطط لها منذ فترة طويلة.
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