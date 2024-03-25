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15 أبريل موعدا للمحاكمة في قضية أموال ترمب

3/25/2024 11:22:13 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد قاض في نيويورك 15 أبريل موعدا للمحاكمة في قضية الأموال السرية للرئيس السابق دونالد ترمب.
وكان القاضي خوان إم ميرشان قد وبخ في وقت سابق محاميي الرئيس السابق بينما كان يفكر في موعد إعادة جدولة المحاكمة بعد أن تسبب تفريغ المستندات في اللحظة الأخيرة في تأجيل الموعد الأصلي.
ووصفه بادعاءات الدفاع التي لا أساس لها بشأن ((سوء سلوك النيابة العامة))، وبدا غير مقتنع بحجج فريق ترمب بأن المدعين العامين أخفوا حتى وقت قريب عشرات الآلاف من صفحات السجلات من تحقيق فيدرالي سابق.
ويقول ممثلو الادعاء إن عددًا قليلًا فقط من تلك السجلات الجديدة ذات صلة بالقضية، بينما يؤكد محامو الدفاع أن آلاف الصفحات من المحتمل أن تكون مهمة وتتطلب مراجعة مضنية.
ميرشان، الذي قام في وقت سابق من هذا الشهر بتأجيل المحاكمة حتى منتصف أبريل على الأقل، أخبر محامي الدفاع أنه كان ينبغي عليهم التصرف بشكل أسرع إذا اعتقدوا أنهم لا يملكون جميع السجلات التي يشعرون أنهم يستحقونها.
مدة محددة
ووصل المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض إلى المحكمة لحضور جلسة استماع مقررة بدلاً من البداية المخطط لها منذ فترة طويلة.

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