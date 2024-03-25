مقطع فيديو يمنح الفلبين أقوى احتجاج ضد الصين

(MENAFN
- Al Watan) وجهت الصين تحذيرًا من أن العلاقات وصلت إلى مفترق طرق، وينبغي للفلبين أن تختار طريقًا حكيمًا للمضي قدما وذلك ردًا على تقديم الفلبين أقوى احتجاج ضد بكين واستدعت دبلوماسيًا صينيًا كبيرًا بشأن هجوم بمدافع المياه من قبل خفر السواحل الصيني أدى إلى إصابة أفراد طاقم البحرية الفلبينية وإلحاق أضرار جسيمة بقاربهم في الجنوب المتنازع عليه.
وضربت سفينتان تابعتان لخفر السواحل الصينيين قارب إمداد تديره البحرية الفلبينية بخراطيم المياه في أحدث وأخطر مواجهة بين المطالبين الآسيويين المتنافسين بالقرب من منطقة سكند توماس شول المتنازع عليها، والتي تحيط بها السفن الصينية في محاولة لطرد القوات الفلبينية من المنطقة.
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