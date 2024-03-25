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مقطع فيديو يمنح الفلبين أقوى احتجاج ضد الصين

3/25/2024 11:22:12 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت الصين تحذيرًا من أن العلاقات وصلت إلى مفترق طرق، وينبغي للفلبين أن تختار طريقًا حكيمًا للمضي قدما وذلك ردًا على تقديم الفلبين أقوى احتجاج ضد بكين واستدعت دبلوماسيًا صينيًا كبيرًا بشأن هجوم بمدافع المياه من قبل خفر السواحل الصيني أدى إلى إصابة أفراد طاقم البحرية الفلبينية وإلحاق أضرار جسيمة بقاربهم في الجنوب المتنازع عليه.
وضربت سفينتان تابعتان لخفر السواحل الصينيين قارب إمداد تديره البحرية الفلبينية بخراطيم المياه في أحدث وأخطر مواجهة بين المطالبين الآسيويين المتنافسين بالقرب من منطقة سكند توماس شول المتنازع عليها، والتي تحيط بها السفن الصينية في محاولة لطرد القوات الفلبينية من المنطقة.

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