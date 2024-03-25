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ولي العهد يستقبل رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي

3/25/2024 11:22:12 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة اليوم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي النائب مايكل روجرز وعضو لجنة القوات المسلحة النائب آدم سميث وعضو لجنة القوات المسلحة النائب سالود كارباجال وعضو لجنة القوات المسلحة النائب فيرونيكا اسكوبار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.
فيما حضره من الجانب الأمريكي نائب السفير الأمريكي لدى المملكة السيدة أليسون ديلورث والملحق العسكري بالسفارة الأمريكية لدى المملكة العميد جنرال ريتشارد جي كويرك.

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