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68% من وظائف التوطين للنساء

3/25/2024 11:22:12 PM
(MENAFN- Al Watan) مثلت النساء 68% من معدلات التوطين في القطاع الخاص حيث بلغ عدد الوظائف التي تم توطينها 14.608 وظائف كان للنساء منها 9.915 وظيفة وللرجال 4.693 وظيفة.
وأشار تقرير لمرصد العمل للعام 2023 إلى أن القطاع الخاص حقق معدلا توطينيا بلغ 22.3%، بينما تجاوز عدد المواطنين 2.226 مليون موظف في القطاع الخاص، وحقق نشاط المعلومات والاتصالات أعلى معدلات توطين حيث بلغ 60% ويليه نشاط التعليم بنسبة 53% بينما تمثلت الأنشطة الاقتصادية ذات معدلات التوطين الأقل في الزراعة بنسبة 5% والتشييد بنسبة 14%.
ــــــــــــــــــ أبرز القطاعات
حقق نشاط الصناعة أعلى صافي نمو وظائف للمواطنين بشكل ملحوظ؛ مما يدل على نمو القطاع وتوافر الفرص الوظيفية به، يليه نشاط النقل والتخزين، بينما تراجع هذا المؤشر في عدد من الأنشطة الاقتصادية إلى ما دون مستوى الصفر وخصوصا نشاط التعليم، حيث انخفض بشكل كبير صافي مستوى الوظائف به في الربع الثاني من عام 2023 مما يدل على خروج المواطنين منه.
ــــــــــــــــــ نمو التوظيف
وأوضح المرصد أنه ساهمت قرارات توطين المهن القطاعية وما صاحبها من برامج دعم لبعض الأنشطة الاقتصادية في توطين هذه المهن، ومن أبرزها نشاط الصناعة، كما حققت بعض الأنشطة ارتفاعا في صافي نمو الوظائف للمواطنين ابتداء من الربع الثاني لعام 2022م وحتى الربع الثاني 2023م، مثل نشاط الصناعة 70 ألف وظيفة يليه الأعمال والخدمات 36 ألف وظيفة ثم نشاط التشييد 19 ألف وظيفة، بينما سجل النشاط التجاري أعلى انخفاض في صافي نمو وظائف المواطنين بلغ 9083 وظيفة مقارنة بالأنشطة الأخرى، وحقق نشاط الصناعة أعلى صافي وظائف للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء على صعيد المواطنين الذكور.
ــــــــــــــــــ انخفاض التوظيف
وانخفض صافي النمو دون مستوى الصفر في بعض الأنشطة الاقتصادية أبرزها نشاط تجارة الأعمال والخدمات ونشاط المعلومات والاتصالات، بينما سجل صافي نمو وظائف المواطنات انخفاضا ملموسا في نشاط التعليم يليه نشاط الصحة.
وأكد المرصد أن تقرير التوطين يرصد أداء نسب التوطين ونمو أعداده ويستعرض تحليل الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، من خلال تفاصيل النوع والأنشطة الاقتصادية وعلى مستوى مناطق المملكة الرئيسية، مع تسليط الضوء على أهم الجهود المبذولة لرفع نسب التوطين ومساعدة صناع القرار في تقديم التوصيات والرفع بالقرارات والسياسات التي تدعم التوطين في سوق العمل السعودي.
Asf:
عدد وظائف التوطين= 14.608
النساء= 9.915= 68%
الرجال= 4.693= 32%
معدل التوظيف بالقطاع الخاص= 22.3%
عدد السعوديين في القطاع الخاص= 2.226 مليون موظف
أبرز قطاعات التوطين:
المعلومات والاتصالات = 60%
التعليم= 53%
الزراعة= 5%
التشييد= 14%
عدد الوظائف الإضافية في القطاعات:
الصناعة= 70 ألفا
الأعمال والخدمات= 36 ألفا
نشاط التشييد= 19 ألفا
النشاط التجاري= 9083

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