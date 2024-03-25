68% من وظائف التوطين للنساء

(MENAFN
- Al Watan) مثلت النساء 68% من معدلات التوطين في القطاع الخاص حيث بلغ عدد الوظائف التي تم توطينها 14.608 وظائف كان للنساء منها 9.915 وظيفة وللرجال 4.693 وظيفة.
وأشار تقرير لمرصد العمل للعام 2023 إلى أن القطاع الخاص حقق معدلا توطينيا بلغ 22.3%، بينما تجاوز عدد المواطنين 2.226 مليون موظف في القطاع الخاص، وحقق نشاط المعلومات والاتصالات أعلى معدلات توطين حيث بلغ 60% ويليه نشاط التعليم بنسبة 53% بينما تمثلت الأنشطة الاقتصادية ذات معدلات التوطين الأقل في الزراعة بنسبة 5% والتشييد بنسبة 14%. ــــــــــــــــــ أبرز القطاعات
حقق نشاط الصناعة أعلى صافي نمو وظائف للمواطنين بشكل ملحوظ؛ مما يدل على نمو القطاع وتوافر الفرص الوظيفية به، يليه نشاط النقل والتخزين، بينما تراجع هذا المؤشر في عدد من الأنشطة الاقتصادية إلى ما دون مستوى الصفر وخصوصا نشاط التعليم، حيث انخفض بشكل كبير صافي مستوى الوظائف به في الربع الثاني من عام 2023 مما يدل على خروج المواطنين منه. ــــــــــــــــــ نمو التوظيف
وأوضح المرصد أنه ساهمت قرارات توطين المهن القطاعية وما صاحبها من برامج دعم لبعض الأنشطة الاقتصادية في توطين هذه المهن، ومن أبرزها نشاط الصناعة، كما حققت بعض الأنشطة ارتفاعا في صافي نمو الوظائف للمواطنين ابتداء من الربع الثاني لعام 2022م وحتى الربع الثاني 2023م، مثل نشاط الصناعة 70 ألف وظيفة يليه الأعمال والخدمات 36 ألف وظيفة ثم نشاط التشييد 19 ألف وظيفة، بينما سجل النشاط التجاري أعلى انخفاض في صافي نمو وظائف المواطنين بلغ 9083 وظيفة مقارنة بالأنشطة الأخرى، وحقق نشاط الصناعة أعلى صافي وظائف للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء على صعيد المواطنين الذكور. ــــــــــــــــــ انخفاض التوظيف
وانخفض صافي النمو دون مستوى الصفر في بعض الأنشطة الاقتصادية أبرزها نشاط تجارة الأعمال والخدمات ونشاط المعلومات والاتصالات، بينما سجل صافي نمو وظائف المواطنات انخفاضا ملموسا في نشاط التعليم يليه نشاط الصحة.
وأكد المرصد أن تقرير التوطين يرصد أداء نسب التوطين ونمو أعداده ويستعرض تحليل الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، من خلال تفاصيل النوع والأنشطة الاقتصادية وعلى مستوى مناطق المملكة الرئيسية، مع تسليط الضوء على أهم الجهود المبذولة لرفع نسب التوطين ومساعدة صناع القرار في تقديم التوصيات والرفع بالقرارات والسياسات التي تدعم التوطين في سوق العمل السعودي.
Asf:
عدد وظائف التوطين= 14.608
النساء= 9.915= 68%
الرجال= 4.693= 32%
معدل التوظيف بالقطاع الخاص= 22.3%
عدد السعوديين في القطاع الخاص= 2.226 مليون موظف
أبرز قطاعات التوطين:
المعلومات والاتصالات = 60%
التعليم= 53%
الزراعة= 5%
التشييد= 14%
عدد الوظائف الإضافية في القطاعات:
الصناعة= 70 ألفا
الأعمال والخدمات= 36 ألفا
نشاط التشييد= 19 ألفا
النشاط التجاري= 9083
MENAFN25032024000089011017ID1108020551
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