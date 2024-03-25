التجارة تستدعي 534 مركبة مرسيدس

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عبر حسابها في منصة إكس عن استدعاء 534 سيارة مرسيدس من عدة طرازات موديل 2023 - 2024 لخلل في علبة (الفيوزات) قد يؤدي إلى توقف عمل لوحة العدادات والمحرك عن العمل مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أو حدوث التماس كهربائي قد يؤدي إلى نشوب حريق.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين ممن يمتلكون تلك الطرازات التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. عدد الوحدات: 534 من موديل 2023 و 2024 الطرازات:
C-class
GLC
S-Class
E-class
SL-Class
EQS SUV
EQE SUV
EQS-CLASS
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