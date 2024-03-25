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التجارة تستدعي 534 مركبة مرسيدس

3/25/2024 11:22:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عبر حسابها في منصة إكس عن استدعاء 534 سيارة مرسيدس من عدة طرازات موديل 2023 - 2024 لخلل في علبة (الفيوزات) قد يؤدي إلى توقف عمل لوحة العدادات والمحرك عن العمل مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أو حدوث التماس كهربائي قد يؤدي إلى نشوب حريق.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين ممن يمتلكون تلك الطرازات التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. عدد الوحدات: 534 من موديل 2023 و 2024 الطرازات:
C-class
GLC
S-Class
E-class
SL-Class
EQS SUV
EQE SUV
EQS-CLASS

MENAFN25032024000089011017ID1108020549

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