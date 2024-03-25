للمرة الثانية.. ميناء دمياط تؤجل فتح مظاريف مناقصة توريد منظومة إدارة حركة السفن

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت هيئة ميناء دمياط تأجيل جلسة فتح المظاريف الفنية لعملية توريد وتشغيل منظومة إدارة حركة السفن (VTS) للمرة الثانية لتعقد 28 أبريل المقبل بعد تأجيلها إلى 28 مارس الجارى للمرة الأولى بدلا 28 فبراير الماضى.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن طرح مناقصة عامة بين شركات تكنولوجيا المعلومات لتوريد وتشغيل منظومة VTS، والتى تتيح متابعة حركة السفن ومراقبتها والتخطيط الاستراتيجى لتحركات السفن بناء على المعلومات والبيانات الملاحية المتوفرة من خلال المنظومة.
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وتهدف تلك المنظومة إلى تقليل المخاطر وإدارة الحوادث والأزمات البحرية، حيث تعتمد كفاءة المنظومة على موثوقية واستمرارية الاتصالات وعلى القدرة على تقديم بيانات موجزة ودقيقة ومؤكدة، بالإضافة إلى جودة تدابير الوقاية من الحوادث من خلال قدرة تقديم بيانات موجزة ودقيقة ومؤكدة، بالإضافة إلى جودة تدابير الوقاية من الحوادث من خلال قدرة النظام على اكتشاف المواقف الخطرة وإعطاء تحذير فى الوقت المناسب لمثل هذه الأخطار.
وتمتد منطقة عمل منظومة ادارة حركة السفن بميناء دمياط حتى 25 كيلو مترا من خط الشاطئ لتشمل مناطق انتظار السفن واحواض الميناء الداخلية والسفن المترددة عبر القناة الواصلة بين الميناء ومجرى النيل الشرقى، كما سيتم تجهيز برج إدارة حركة السفن الواقع على الجانب الشرقى للميناء ليكون مركز التشغيل والتحكم فى منظومة إدارة حركة السفن (VTS) .
ومن المقرر أن يتم توريد منظومة إدارة حركة السفن ببرج إدارة حركة السفن بهيئة الميناء للحفاظ على السلامة البحرية ورفع كفاءة الملاحة ودعم حماية البيئة البحرية بالميناء، وذلك عن طريق توفير البيانات المتعلقة بحركة السفن والدعم المقدم لها مثل الموقع واسم السفينة وبيانات السلامة البحرية، وأى بيانات أخرى تدعم صنع القرار مع السفن داخل منطقة عمل منظومة إدارة حركة السفن.
وكذا مراقبة ورفع كفاءة وسلامة الملاحة البحرية وحركة السفن متضمنا التخطيط لتحركات السفن، وتنظيم دخول وخروج السفن المترددة على الميناء، وتنظيم توزيع الفراغات بين السفن، وكذا توفير الاستجابة والتعامل الفعال فى المواقف الخطرة والطارئة.
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