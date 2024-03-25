للمرة الثانية.. ميناء دمياط تؤجل فتح مظاريف مناقصة توريد منظومة إدارة حركة السفن

MENAFN - Al-Borsa News) قررت هيئة ميناء دمياط تأجيل جلسة فتح المظاريف الفنية لعملية توريد وتشغيل منظومة إدارة حركة السفن (VTS) للمرة الثانية لتعقد 28 أبريل المقبل بعد تأجيلها إلى 28 مارس الجارى للمرة الأولى بدلا 28 فبراير الماضى.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن طرح مناقصة عامة بين شركات تكنولوجيا المعلومات لتوريد وتشغيل منظومة VTS، والتى تتيح متابعة حركة السفن ومراقبتها والتخطيط الاستراتيجى لتحركات السفن بناء على المعلومات والبيانات الملاحية المتوفرة من خلال المنظومة.

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وتهدف تلك المنظومة إلى تقليل المخاطر وإدارة الحوادث والأزمات البحرية، حيث تعتمد كفاءة المنظومة على موثوقية واستمرارية الاتصالات وعلى القدرة على تقديم بيانات موجزة ودقيقة ومؤكدة، بالإضافة إلى جودة تدابير الوقاية من الحوادث من خلال قدرة تقديم بيانات موجزة ودقيقة ومؤكدة، بالإضافة إلى جودة تدابير الوقاية من الحوادث من خلال قدرة النظام على اكتشاف المواقف الخطرة وإعطاء تحذير فى الوقت المناسب لمثل هذه الأخطار.

وتمتد منطقة عمل منظومة ادارة حركة السفن بميناء دمياط حتى 25 كيلو مترا من خط الشاطئ لتشمل مناطق انتظار السفن واحواض الميناء الداخلية والسفن المترددة عبر القناة الواصلة بين الميناء ومجرى النيل الشرقى، كما سيتم تجهيز برج إدارة حركة السفن الواقع على الجانب الشرقى للميناء ليكون مركز التشغيل والتحكم فى منظومة إدارة حركة السفن (VTS) .

ومن المقرر أن يتم توريد منظومة إدارة حركة السفن ببرج إدارة حركة السفن بهيئة الميناء للحفاظ على السلامة البحرية ورفع كفاءة الملاحة ودعم حماية البيئة البحرية بالميناء، وذلك عن طريق توفير البيانات المتعلقة بحركة السفن والدعم المقدم لها مثل الموقع واسم السفينة وبيانات السلامة البحرية، وأى بيانات أخرى تدعم صنع القرار مع السفن داخل منطقة عمل منظومة إدارة حركة السفن.

وكذا مراقبة ورفع كفاءة وسلامة الملاحة البحرية وحركة السفن متضمنا التخطيط لتحركات السفن، وتنظيم دخول وخروج السفن المترددة على الميناء، وتنظيم توزيع الفراغات بين السفن، وكذا توفير الاستجابة والتعامل الفعال فى المواقف الخطرة والطارئة.