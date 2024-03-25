كريستالينا جورجيفيا تكتب: تعزيز استقلالية البنوك المركزية لحماية الاقتصاد العالمي

(MENAFN
- Al-Borsa News) “قوة الحوكمة تساعد على وضوح مسار السياسة النقدية وقيامها على أساس تحقيق الأهداف طويلة المدى”
تواجه البنوك المركزية اليوم كثيرا من التحديات التى تؤثر على استقلاليتها.
فثمة مطالبات متزايدة بتخفيض أسعار الفائدة، حتى وإن كان قبل الأوان، ومن المرجح أن تشتد كثافة مع قيام نصف سكان العالم بالتصويت هذه العام، بينما مخاطر التدخل السياسى فى صنع القرارات فى البنوك وتعيينات المسؤولين فيها آخذة فى التزايد. وعلى الحكومات والبنوك المركزية مقاومة هذه الضغوط.
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وما أهمية ذلك؟ دعونا ننظر فيما حققته البنوك المركزية المستقلة فى السنوات الأخيرة. لقد تمكنت البنوك المركزية من تجاوز الجائحة بفعالية، فأطلقت عنان التيسير النقدى بقوة مما ساعد على تجنب وقوع انهيار مالى عالمى وعجَّل بالتعافي.
ومع تحول التركيز نحو استعادة استقرار الأسعار، اتخذت البنوك المركزية خطوة صحيحة نحو تشديد السياسات النقدية – وإن كان مع اختلاف آفاقها الزمنية.
وقد ساعدت استجابتها فى الحفاظ على ثبات التوقعات التضخمية فى معظم البلدان حتى مع ارتفاع الأسعار وبلوغها مستويات عالية لم تصل إليها منذ عدة عقود.
وكانت الأسواق الصاعدة متصدرة التشديد فى وقت مبكر وبقوة، مما عزز مصداقيتها.
وكانت نتيجة هذه الإجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية، انخفاض التضخم إلى مستويات يمكن التعامل معها والحد من مخاطر الهبوط العنيف. ولم تضع المعركة أوزارها بعد، فالفضل الكبير فى نجاحها حتى الآن يرجع إلى الاستقلالية والمصداقية اللتين بناهما كثير من البنوك المركزية على مدار العقود الماضية.
والنجاح فى الآونة الأخيرة فى خفض التضخم يتناقض بشكل حاد مع عدم الاستقرار الاقتصادى الذى كان سائدا أثناء فترة ارتفاع التضخم فى سبعينات القرن العشرين. فلم تكن لدى البنوك المركزية آنذاك صلاحيات واضحة تكفل منح الأولوية لاستقرار الأسعار، أو قوانين واضحة تحمى استقلاليتها. ونتيجة لذلك، كانت غالبا ما تواجه ضغوطا من رجال السياسة لخفض أسعار الفائدة عندما يكون التضخم مرتفعا.
وكان الجميع متضررا من هذه الحقبة من ارتفاع التضخم والانتعاش والكساد – ولا سيما من كانوا يعيشون على دخل ثابت الذى رأوا دخولهم الحقيقة ومدخراتهم تتآكل. ولم يُكتب النجاح فى الحد من التضخم إلا فى منتصف الثمانينات عندما مُنِحَت البنوك المركزية الدعم السياسى لمكافحة التضخم بقوة.
قياس التأثير
تبرهن البحوث المستفيضة، بما فيها بحثنا، على الأهمية البالغة لاستقلالية البنوك المركزية.
ويتبين من دراسة أجراها صندوق النقد الدولي، تتناول عشرات البنوك المركزية خلال الفترة من 2007 حتى 2021، أن البنوك التى حصلت على درجات عالية فى الاستقلالية كانت أنجح من غيرها فى إبقاء توقعات الناس بشأن التضخم تحت السيطرة، مما ساعد على بقاء التضخم فى مستويات منخفضة. وللاستقلالية أهمية بالغة، كما أصبحت سائدة على نطاق أوسع بين البلدان على كل مستويات الدخل.
وأجرى صندوق النقد الدولى دراسة أخرى تتتبع 17 من البنوك المركزية فى أمريكا اللاتينية على مدار المائة عام الماضية تفحص عوامل منها: الاستقلالية فى صنع القرار، ووضوح الصلاحيات، واحتمالات إرغامها على إقراض الحكومة. وتوصلت كذلك إلى أن زيادة الاستقلالية ترتبط بتحسن نتائج التضخم كثيرا.
الاستقلالية تؤتى ثمارها زيادة استقلالية البنوك المركزية تقترن بانخفاض التضخم.
وخلاصة القول بوضوح أن استقلالية البنوك المركزية مهمة لتحقيق استقرار الأسعار – واستقرار الأسعار مهم لاتساق النمو على المدى الطويل.
ولكن التأثير على القوة الهائلة فى المجتمعات الديمقراطية يستلزم كسب الثقة.
والبنوك المركزية يجب أن تكسب تلك الثقة كل يوم – من خلال الحوكمة القوية والشفافية والمساءلة والاضطلاع بمسؤولياتها الأساسية.
فقوة الحوكمة تساعد على وضوح مسار السياسة النقدية وقيامها على أساس تحقيق الأهداف طويلة المدى المنوطة بها، بدلا من التركيز على المكاسب السياسية قصيرة المدى. وهى تبدأ بصلاحية تشريعية واضحة تنص على أن الهدف الرئيسى هو استقرار الأسعار.
وحتى إذا مُنِحَ توفير الوظائف نفس القدر من الأهمية – كما هو حال الصلاحية المزدوجة للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – فقد أدرك المشرعون أن استقرار الأسعار يساعد على الاستقرار الاقتصادى الكلي، وهو ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى دعم الوظائف.
وقوة الحوكمة والاستقلالية تعنى أنه ينبغى للبنوك المركزية التحكم فى ميزانياتها والسيطرة على العاملين لديها، وألا تتخلى عن ذلك بسهولة بناء على آرائها بشأن السياسات أو إجراءات تُتخذ ضمن الصلاحية القانونية.
وفى المقابل، يجب أن تكون مساءلة كما ينبغى أن تتسم بالشفافية.
فينبغى لها أن تشرح بانتظام كيف تسعى من خلال إجراءاتها للمُضى قُدُما نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى التشريعات، من خلال تقارير مفصلة والشهادة أمام المشرعين على حد سواء. ولأن قرارات البنوك المركزية تؤثر على الجميع تأثيرا عميقا، ينبغى أن تواصل البنوك المركزية والحكومات العمل لرفع معدلات الإلمام بالأساسيات الاقتصادية حتى يتمكن الناس من أن يصبحوا جزءا من الحوار بشأن السياسات.
وتعتمد الثقة فى نهاية المطاف على نجاحها فى تحقيق استقرار الأسعار، وضمان بقاء النظام المالى مستقرا.
احترام الاستقلالية
تقع على عاتق السلطات الحكومية الأخرى مسؤوليات واضحة لمساعدة البنوك المركزية على تحقيق أهداف المهام المنوطة بها وتجاوز المخاطر أمامها. ولا يقتصر ذلك على القوانين التى تنادى بالاستقلالية، وإنما يعنى كذلك العمل بنص هذه القوانين وروحها.
ويعنى كذلك مراعاة تأثير السياسات الأخرى على وظيفة البنوك المركزية.
وسن سياسات المالية العامة الحريصة التى تحافظ على استدامة القدرة على تحمل الديون يساعد على الحد من مخاطر“هيمنة المالية العامة” – أى الضغط على البنك المركزى ليقدم تمويلا بتكلفة منخفضة إلى الحكومة، وهو ما يؤجج التضخم فى نهاية المطاف.
ويتيح الحرص المالى كذلك حيزا أكبر فى الميزانية لدعم الاقتصاد عند الحاجة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وتتمثل إحدى مسؤوليات الحكومة الأخرى التى عادة ما تكون مشتركة مع البنوك المركزية فى المحافظة على قوة النظام المالى وحسن تنظيمه.
فالاستقرار المالى يعود بالمنفعة على الاقتصاد كله ويحد من مخاطر إحجام البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة خوفا من التسبب فى حدوث انهيار مالي. وكانت الإجراءات التى اتُخِذَت منذ الأزمة المالية العامة لتعزيز المؤسسات المالية، بما فى ذلك فى الأسواق الصاعدة، قد سمحت للبنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بصورة حادة دون إضعاف النظام المالي. ويجب أن نحافظ على هذا الإنجاز العظيم.
وعندما تقوم البنوك المركزية وكذلك الحكومات بأدوارها كما ينبغي، رأينا سيطرة أكبر على التضخم، ونتائج أفضل فى تحقيق النمو وتوفير الوظائف، وشهدنا انخفاض المخاطر على الاستقرار المالي.
وصندوق النقد الدولى على استعداد لمساعدة صناع السياسات على مواجهة هذه التحديات. وندعم [link to Feb WP] استقلالية البنوك المركزية بقوة، ونقدم مساعدة فنية مصممة خصيصا للبلدان الأعضاء التى تعمل على تحسين الحوكمة والأطر القانونية. ونجعل الاستقلالية ركيزة صريحة فى بعض برامج التمويل التى يدعمها الصندوق، حيث نتفق مع الأعضاء على إجراءات لقياسها والوصول إليها.
ولتعزيز هذا العمل، استحدثنا طريقة جديدة بهدف قياس الاستقلالية بناء على أهم جوانبها، حسب آخر مسوحنا للبنوك المركزية.
ومن أجل تعزيز المساءلة، أعددنا مدونة الشفافية التى تساعد البنوك المركزية على تقييم ممارساتها وتحسينها.
وبالعمل معا، يمكن للبنوك المركزية وقادة الحكومات والمشرعين والناس المحافظة على البنوك المركزية وتقويتها لكسب المعركة أمام التضخم اليوم وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والنمو لسنوات قادمة.
وسيعود ذلك بالمنفعة على الجميع، على المتقاعد الذى يعيش على دخل ثابت، وصاحبة المشروع الصغير التى تحاول أن تبنى شركتها؛ وكل مجتمع قد يواجه قلاقل عندما يخرج التضخم عن نطاق السيطرة.
ويجب علينا، فى مواجهة هذه الدرجة العالية من المخاطر الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية وتعزيزها.
المصدر: مدونة صندوق النقد كاتب المقال: كريستالينا جورجيفيا مديرة صندوق النقد
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