كريستالينا جورجيفيا تكتب: تعزيز استقلالية البنوك المركزية لحماية الاقتصاد العالمي

تواجه البنوك المركزية اليوم كثيرا من التحديات التى تؤثر على استقلاليتها.

فثمة مطالبات متزايدة بتخفيض أسعار الفائدة، حتى وإن كان قبل الأوان، ومن المرجح أن تشتد كثافة مع قيام نصف سكان العالم بالتصويت هذه العام، بينما مخاطر التدخل السياسى فى صنع القرارات فى البنوك وتعيينات المسؤولين فيها آخذة فى التزايد. وعلى الحكومات والبنوك المركزية مقاومة هذه الضغوط.

موضوعاتفاينانشيال تايمز:“تيك توك” و”يو إس ستيل” ليسا وجهين لعملة واحدة بروثفى كيه إن يكتب: تعزيز الرخاء الاقتصادى فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البنك الدولى: الذكاء الاصطناعى والمناخ.. التصدى للتحديات والتغيير بنهج يراعى احتياجات الناس

وما أهمية ذلك؟ دعونا ننظر فيما حققته البنوك المركزية المستقلة فى السنوات الأخيرة. لقد تمكنت البنوك المركزية من تجاوز الجائحة بفعالية، فأطلقت عنان التيسير النقدى بقوة مما ساعد على تجنب وقوع انهيار مالى عالمى وعجَّل بالتعافي.

ومع تحول التركيز نحو استعادة استقرار الأسعار، اتخذت البنوك المركزية خطوة صحيحة نحو تشديد السياسات النقدية – وإن كان مع اختلاف آفاقها الزمنية.

وقد ساعدت استجابتها فى الحفاظ على ثبات التوقعات التضخمية فى معظم البلدان حتى مع ارتفاع الأسعار وبلوغها مستويات عالية لم تصل إليها منذ عدة عقود.

وكانت الأسواق الصاعدة متصدرة التشديد فى وقت مبكر وبقوة، مما عزز مصداقيتها.

وكانت نتيجة هذه الإجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية، انخفاض التضخم إلى مستويات يمكن التعامل معها والحد من مخاطر الهبوط العنيف. ولم تضع المعركة أوزارها بعد، فالفضل الكبير فى نجاحها حتى الآن يرجع إلى الاستقلالية والمصداقية اللتين بناهما كثير من البنوك المركزية على مدار العقود الماضية.

والنجاح فى الآونة الأخيرة فى خفض التضخم يتناقض بشكل حاد مع عدم الاستقرار الاقتصادى الذى كان سائدا أثناء فترة ارتفاع التضخم فى سبعينات القرن العشرين. فلم تكن لدى البنوك المركزية آنذاك صلاحيات واضحة تكفل منح الأولوية لاستقرار الأسعار، أو قوانين واضحة تحمى استقلاليتها. ونتيجة لذلك، كانت غالبا ما تواجه ضغوطا من رجال السياسة لخفض أسعار الفائدة عندما يكون التضخم مرتفعا.

وكان الجميع متضررا من هذه الحقبة من ارتفاع التضخم والانتعاش والكساد – ولا سيما من كانوا يعيشون على دخل ثابت الذى رأوا دخولهم الحقيقة ومدخراتهم تتآكل. ولم يُكتب النجاح فى الحد من التضخم إلا فى منتصف الثمانينات عندما مُنِحَت البنوك المركزية الدعم السياسى لمكافحة التضخم بقوة.

قياس التأثير

تبرهن البحوث المستفيضة، بما فيها بحثنا، على الأهمية البالغة لاستقلالية البنوك المركزية.

ويتبين من دراسة أجراها صندوق النقد الدولي، تتناول عشرات البنوك المركزية خلال الفترة من 2007 حتى 2021، أن البنوك التى حصلت على درجات عالية فى الاستقلالية كانت أنجح من غيرها فى إبقاء توقعات الناس بشأن التضخم تحت السيطرة، مما ساعد على بقاء التضخم فى مستويات منخفضة. وللاستقلالية أهمية بالغة، كما أصبحت سائدة على نطاق أوسع بين البلدان على كل مستويات الدخل.

وأجرى صندوق النقد الدولى دراسة أخرى تتتبع 17 من البنوك المركزية فى أمريكا اللاتينية على مدار المائة عام الماضية تفحص عوامل منها: الاستقلالية فى صنع القرار، ووضوح الصلاحيات، واحتمالات إرغامها على إقراض الحكومة. وتوصلت كذلك إلى أن زيادة الاستقلالية ترتبط بتحسن نتائج التضخم كثيرا.

الاستقلالية تؤتى ثمارها زيادة استقلالية البنوك المركزية تقترن بانخفاض التضخم.

وخلاصة القول بوضوح أن استقلالية البنوك المركزية مهمة لتحقيق استقرار الأسعار – واستقرار الأسعار مهم لاتساق النمو على المدى الطويل.

ولكن التأثير على القوة الهائلة فى المجتمعات الديمقراطية يستلزم كسب الثقة.

والبنوك المركزية يجب أن تكسب تلك الثقة كل يوم – من خلال الحوكمة القوية والشفافية والمساءلة والاضطلاع بمسؤولياتها الأساسية.

فقوة الحوكمة تساعد على وضوح مسار السياسة النقدية وقيامها على أساس تحقيق الأهداف طويلة المدى المنوطة بها، بدلا من التركيز على المكاسب السياسية قصيرة المدى. وهى تبدأ بصلاحية تشريعية واضحة تنص على أن الهدف الرئيسى هو استقرار الأسعار.

وحتى إذا مُنِحَ توفير الوظائف نفس القدر من الأهمية – كما هو حال الصلاحية المزدوجة للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – فقد أدرك المشرعون أن استقرار الأسعار يساعد على الاستقرار الاقتصادى الكلي، وهو ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى دعم الوظائف.

وقوة الحوكمة والاستقلالية تعنى أنه ينبغى للبنوك المركزية التحكم فى ميزانياتها والسيطرة على العاملين لديها، وألا تتخلى عن ذلك بسهولة بناء على آرائها بشأن السياسات أو إجراءات تُتخذ ضمن الصلاحية القانونية.

وفى المقابل، يجب أن تكون مساءلة كما ينبغى أن تتسم بالشفافية.

فينبغى لها أن تشرح بانتظام كيف تسعى من خلال إجراءاتها للمُضى قُدُما نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى التشريعات، من خلال تقارير مفصلة والشهادة أمام المشرعين على حد سواء. ولأن قرارات البنوك المركزية تؤثر على الجميع تأثيرا عميقا، ينبغى أن تواصل البنوك المركزية والحكومات العمل لرفع معدلات الإلمام بالأساسيات الاقتصادية حتى يتمكن الناس من أن يصبحوا جزءا من الحوار بشأن السياسات.

وتعتمد الثقة فى نهاية المطاف على نجاحها فى تحقيق استقرار الأسعار، وضمان بقاء النظام المالى مستقرا.

احترام الاستقلالية

تقع على عاتق السلطات الحكومية الأخرى مسؤوليات واضحة لمساعدة البنوك المركزية على تحقيق أهداف المهام المنوطة بها وتجاوز المخاطر أمامها. ولا يقتصر ذلك على القوانين التى تنادى بالاستقلالية، وإنما يعنى كذلك العمل بنص هذه القوانين وروحها.

ويعنى كذلك مراعاة تأثير السياسات الأخرى على وظيفة البنوك المركزية.

وسن سياسات المالية العامة الحريصة التى تحافظ على استدامة القدرة على تحمل الديون يساعد على الحد من مخاطر“هيمنة المالية العامة” – أى الضغط على البنك المركزى ليقدم تمويلا بتكلفة منخفضة إلى الحكومة، وهو ما يؤجج التضخم فى نهاية المطاف.

ويتيح الحرص المالى كذلك حيزا أكبر فى الميزانية لدعم الاقتصاد عند الحاجة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وتتمثل إحدى مسؤوليات الحكومة الأخرى التى عادة ما تكون مشتركة مع البنوك المركزية فى المحافظة على قوة النظام المالى وحسن تنظيمه.

فالاستقرار المالى يعود بالمنفعة على الاقتصاد كله ويحد من مخاطر إحجام البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة خوفا من التسبب فى حدوث انهيار مالي. وكانت الإجراءات التى اتُخِذَت منذ الأزمة المالية العامة لتعزيز المؤسسات المالية، بما فى ذلك فى الأسواق الصاعدة، قد سمحت للبنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بصورة حادة دون إضعاف النظام المالي. ويجب أن نحافظ على هذا الإنجاز العظيم.

وعندما تقوم البنوك المركزية وكذلك الحكومات بأدوارها كما ينبغي، رأينا سيطرة أكبر على التضخم، ونتائج أفضل فى تحقيق النمو وتوفير الوظائف، وشهدنا انخفاض المخاطر على الاستقرار المالي.

وصندوق النقد الدولى على استعداد لمساعدة صناع السياسات على مواجهة هذه التحديات. وندعم [link to Feb WP] استقلالية البنوك المركزية بقوة، ونقدم مساعدة فنية مصممة خصيصا للبلدان الأعضاء التى تعمل على تحسين الحوكمة والأطر القانونية. ونجعل الاستقلالية ركيزة صريحة فى بعض برامج التمويل التى يدعمها الصندوق، حيث نتفق مع الأعضاء على إجراءات لقياسها والوصول إليها.

ولتعزيز هذا العمل، استحدثنا طريقة جديدة بهدف قياس الاستقلالية بناء على أهم جوانبها، حسب آخر مسوحنا للبنوك المركزية.

ومن أجل تعزيز المساءلة، أعددنا مدونة الشفافية التى تساعد البنوك المركزية على تقييم ممارساتها وتحسينها.

وبالعمل معا، يمكن للبنوك المركزية وقادة الحكومات والمشرعين والناس المحافظة على البنوك المركزية وتقويتها لكسب المعركة أمام التضخم اليوم وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والنمو لسنوات قادمة.

وسيعود ذلك بالمنفعة على الجميع، على المتقاعد الذى يعيش على دخل ثابت، وصاحبة المشروع الصغير التى تحاول أن تبنى شركتها؛ وكل مجتمع قد يواجه قلاقل عندما يخرج التضخم عن نطاق السيطرة.

ويجب علينا، فى مواجهة هذه الدرجة العالية من المخاطر الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية وتعزيزها.



