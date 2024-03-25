متعاملون: سوق السيارات سيتجاوز صدمة البنزين

اتفق المتعاملون بالسوق على أن زيادة أسعار البنزين خلال الأيام القليلة الماضية؛ لن تؤثر على مالكى السيارات ((الملاكى)) لكن مالكى السيارات (الأجرة، والنقل التشاركى) هم الأكثر تضررا.

وقال حسن مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن تحريك أسعار الوقود ((البنزين)) بقيمة جنيه واحد، تعد زيادة منخفضة ولن تؤثر على مستخدمى ((الملاكى))، وذلك بسبب أن بعض المستخدمين يمتلكون سيارات تصل أسعارها أكثر من نصف مليون جنيه لذلك لن يكن لها تأثير واضح خلال الفترة الحالية.

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أشار ((مصطفى)) إلى أن مالكى السيارات ((الأجرة، والنقل، والنقل التشاركى)) هم الأكثر تضررًا، ومن الممكن أن يتوجهوا إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى وذلك لتقليل تكلفة التشغيل اليومية.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 بقيمة جنيه واحد للتر، وارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 13.5 جنيه، وزاد سعر الغاز الطبيعي للسيارات بقيمة جنيه للمتر المكعب ليصل إلى 6.5 جنيه، والسولار بقيمة جنيه و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر اللتر 10 جنيهات.

من جانبه، قال المهندس محمد النيل مدير عام التحويل بشركة كارجاس، لـ ((البورصة)) إن الفارق ما بين أسعار الغاز الطبيعى والبنزين يسجل نحو 6 جنيهات وهو نفس الفارق قبل زيادة الاسعار خلال الايام القليلة الماضية.

أشار ((النيل)) إلى أن معدلات الإقبال على تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعى تسير بالشكل الطبيعى خلال الفترة الحالية، وذلك حتى عقب تحريك أسعار الغاز الطبيعى أيضًا بواقع جنيه للمتر المكعب ليصل إلى 6.5 جنيه.

أوضح أن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، أى ما يقرب من 30 ألف جنيه سنويًا، مضيفًا أن السيارة تدخل لمركز الصيانة ويتم فحصها ثم يتم تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة المقرر تركيبها، ويتم تركيب طقم التحويل وجميع الأجزاء، ويتم الالتزام بجميع المواصفات العالمية والمصرية فى تركيب الطقم، بالإضافة لمعدلات الأمان.

ورجح منتصر زيتون، عضو شعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يشهد سوق بيع السيارات ارتفاعًا ملحوظًا بالطلب على السيارات الاقتصادية الموفرة لاستهلاك الوقود.

أكد ((زيتون)) أن بعض المستهلكين قد يبحث عن بدائل أخرى للهروب من زيادة أسعار الوقود من بينها الاعتماد على وسائل مواصلات النقل الجماعى المختلفة، أو اتجاه فئة الشباب لاقتناء دراجات نارية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت مبيعات سوق السيارات (الملاكى / أتوبيسات / شاحنات) فى مصر ارتفاعًا خلال شهر يناير الماضى على أساس سنوى، بلغت نحو 16.6% مسجلة بيع نحو 6.2 ألف سيارة، مقابل 5.3 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).