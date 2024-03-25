زيادة ((المازوت)) تحرك أسعار الأسمنت والطوب بنسبة طفيفة

بدأت شركات الأسمنت والطوب الطفلى فى إعادة تسعير منتجاتها عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع سعر المازوت بقيمة 1500 جنيه للطن ليصل إلى 7500 جنيه حاليًا.

وقالت الشركات إن المازوت يساهم بنسبة لا تقل عن 50% فى مدخلات صناعة الطوب ويعتمد عليه 30% من مصانع الأسمنت كمصدر طاقة رخيص.

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قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار المازوت لقمائن الطوب والأسمنت، سيتسبب فى رفع أسعار تكلفة الإنتاج على الأسمنت خلال الفترة القادمة والشركات بدأت إعادة تسعير منتجاتها.

أضاف أن عددا كبيرا من المصانع تعتمد فى الإنتاج على الفحم والغاز الطبيعي، بينما تتجه بعض المصانع الأخرى إلى استخدام المازوت فى عملية الإنتاج الأمر الذى سيؤدى إلى رفع الأسعار على المصانع بنسب طفيفة وقد لا تتجاوز 100 جنيه.

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية، إن سعر طن الأسمنت يتراوح بين 1920 إلى 2030 جنيها للطن.

وأوضح أن حركة البيع والشراء فى القطاع تشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية، وفى حال شهدت الأسعار زيادة من الممكن أن تتراجع حركة البيع بشكل أكبر.

قال على سنجر رئيس شركة سنجر لصناعة الطوب الطفلي، إن ما يتراوح بين 20% و30% من مصانع الطوب الطفلى تعمل بالمازوت متوقعا أن تظهر تداعيات الزيادة الأخيرة لسعر المازوت على السوق نهاية الشهر الجارى.

أضاف سنجر أن المازوت أو الغاز يمثلان نحو 50 % من تكلفة إنتاج الطوب لافتا إلى أن الزيادة المتوقعة فى الأسعار يتم تحديدها وفقا لكل مصنع ولن تقل عن 100 جنيه للألف طوبة.

وأوضح إبراهيم فؤاد مالك مصنع المنارة لإنتاج الطوب، أن الزيادة المقررة فى الأسعار الفترة المقبلة لن ترتبط بزيادة أسعار المازوت فقط وستتضمن الزيادة الناتجة عن ارتفاع مكونات الإنتاج الأخرى فضلا عن ارتفاع أجور العمالة.

وأشار إلى ان أسعار الطوب تترواح بين 1200 و 1300 جنيه للألف طوبة وفقا لحجمها.