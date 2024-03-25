النفط يرتفع بفعل ضربات الطائرات بدون طيار في أوكرانيا وتخفيضات الإنتاج الروسي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الاثنين، حيث أدت ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية إلى تعطيل قدرة التكرير الروسية وأمرت موسكو بخفض الإنتاج لتحقيق أهداف أوبك +.

وحسب موقع ( CNBC ) ارتفع نفط خام غرب تكساس الوسيط لعقد مايو 1.21 دولار، أو 1.50%، ليصل إلى 81.84 دولار للبرميل.

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وأضاف خام برنت لعقد مايو 1.14 دولاراً أو 1.33% إلى 86.57 دولاراً للبرميل.

وقالت مصادر في صناعة النفط – اليوم ، إن روسيا أمرت الشركات بخفض إنتاج النفط للوفاء بالتزامات موسكو تجاه أوبك+.

وكانت اتفقت العديد من دول أوبك + على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني.

وتسبب هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية في نشوب حريق في مصفاة كويبيشيف لتكرير النفط في مدينة سامارا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت مصادر بالصناعة إن إحدى وحدات التكرير الرئيسية في المنشأة دمرت بعد الهجوم.

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