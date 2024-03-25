النفط يرتفع بفعل ضربات الطائرات بدون طيار في أوكرانيا وتخفيضات الإنتاج الروسي

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الاثنين، حيث أدت ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية إلى تعطيل قدرة التكرير الروسية وأمرت موسكو بخفض الإنتاج لتحقيق أهداف أوبك +.
وحسب موقع ( CNBC ) ارتفع نفط خام غرب تكساس الوسيط لعقد مايو 1.21 دولار، أو 1.50%، ليصل إلى 81.84 دولار للبرميل.
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وأضاف خام برنت لعقد مايو 1.14 دولاراً أو 1.33% إلى 86.57 دولاراً للبرميل.
وقالت مصادر في صناعة النفط – اليوم ، إن روسيا أمرت الشركات بخفض إنتاج النفط للوفاء بالتزامات موسكو تجاه أوبك+.
وكانت اتفقت العديد من دول أوبك + على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني.
وتسبب هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية في نشوب حريق في مصفاة كويبيشيف لتكرير النفط في مدينة سامارا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت مصادر بالصناعة إن إحدى وحدات التكرير الرئيسية في المنشأة دمرت بعد الهجوم.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108020543
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