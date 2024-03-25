خسائر لمعظم أسواق الخليج مع انتهاء أحقية التوزيعات النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.1% في جلسة اليوم ليتكبد أكبر خسارة يومية في نحو شهرين وسط سيولة بلغت 8.2 مليار ريال وانخفاض 152 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة.
وجاء الدعم بشكل رئيسي من القطاع المصرفي وتحديداً من سهم مصرف الراجحي الذي هيط بنسبة 3.5% مع بدء التداول على السهم دون أحقية التوزيعات النقدية البالغة 1.15 ريالاً لكل سهم عن النصف الثاني 2023.
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كما تراجع سهم بنك الرياض بنحو 5% مع بدء التداول على السهم بدون أحقية التوزيعات النقدية البالغ 0.75 ريالاً للسهم عن النصف الثاني 2023.
كما تراجع سهم أرامكو بنسبة 1.1% إلى أدنى مستوياته في شهر ونصف على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت في بداية الأسبوع.
وأغلقت معظم أسواق الخليجية على خسائر في جلسة اليوم ، بضغط من انتهاء أحقية التوزيعات النقدية لعدد من الشركات، بالإضافة إلى ترقب بيانات الإنفاق الشخصي في أمريكا والتي ستكون أحد العوامل الحاسمة في قرار الفائدة من قبل الفيدرالي.
تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.2% مسجلاً أكبر خسارة يومية في شهر ونصف متأثراً بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات.
وتراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.3% بعد 3 جلسات من المكاسب بضغط من انخفاض سهمي بيتك ومشاريع بنسبة 0.4% و4.5% على التوالي.
وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة هامشية بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب بضغط من انخفاض سهمي العالمية القابضة وe& بنسبة 0.1% لكل منهما، بالإضافة لتراجع سهم ملتيبلاي بنسبة 1.3%.
وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة هامشية أيضاً وسط استقرار الأسهم القيادية دون تغيير وانخفاض سهم العربية للطيران بنسبة 1% لأدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي بعد بدء التداول على السهم دون أحقية التوزيعات النقدية.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108020542
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