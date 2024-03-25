خسائر لمعظم أسواق الخليج مع انتهاء أحقية التوزيعات النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.1% في جلسة اليوم ليتكبد أكبر خسارة يومية في نحو شهرين وسط سيولة بلغت 8.2 مليار ريال وانخفاض 152 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من القطاع المصرفي وتحديداً من سهم مصرف الراجحي الذي هيط بنسبة 3.5% مع بدء التداول على السهم دون أحقية التوزيعات النقدية البالغة 1.15 ريالاً لكل سهم عن النصف الثاني 2023.

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كما تراجع سهم بنك الرياض بنحو 5% مع بدء التداول على السهم بدون أحقية التوزيعات النقدية البالغ 0.75 ريالاً للسهم عن النصف الثاني 2023.

كما تراجع سهم أرامكو بنسبة 1.1% إلى أدنى مستوياته في شهر ونصف على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت في بداية الأسبوع.

وأغلقت معظم أسواق الخليجية على خسائر في جلسة اليوم ، بضغط من انتهاء أحقية التوزيعات النقدية لعدد من الشركات، بالإضافة إلى ترقب بيانات الإنفاق الشخصي في أمريكا والتي ستكون أحد العوامل الحاسمة في قرار الفائدة من قبل الفيدرالي.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.2% مسجلاً أكبر خسارة يومية في شهر ونصف متأثراً بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات.

وتراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.3% بعد 3 جلسات من المكاسب بضغط من انخفاض سهمي بيتك ومشاريع بنسبة 0.4% و4.5% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة هامشية بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب بضغط من انخفاض سهمي العالمية القابضة وe& بنسبة 0.1% لكل منهما، بالإضافة لتراجع سهم ملتيبلاي بنسبة 1.3%.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة هامشية أيضاً وسط استقرار الأسهم القيادية دون تغيير وانخفاض سهم العربية للطيران بنسبة 1% لأدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي بعد بدء التداول على السهم دون أحقية التوزيعات النقدية.

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