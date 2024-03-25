تباين في الأسهم الأوروبية وانتعاش كينج فيشر بعد بيان الأرباح

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت الأسهم الأوروبية بداية متباينة لأسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين، حيث واصل المستثمرون القراءة الهادئة لعدد من قرارات سياسة البنك المركزي في أوروبا.وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.04% بعد أن أنهى الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي، فيما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بعد آداء سلبي للشركات.

إلى ذلك، ارتفعت أسهم النفط والغاز الأوروبية بنسبة 0.9% مع تراجع أسهم وسائل الإعلام بنسبة 0.7%.

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مجموعة Kingfisher لصيانة وتطوير المنازل والمالكة لعلامات تجارية مثل B&Q وScrewfix، انتعشت في صفقات بعد الظهر لتغلق على ارتفاع بنسبة 2.5%.

وانخفض السهم في وقت سابق من الجلسة بعد إصدار تقرير ثالث بشأن الأرباح في ستة أشهر.

وانخفض سهم شركة التأمين Direct Line في المملكة المتحدة بنسبة 11% يوم الجمعة، بعد أن أعلنت شركة Ageas ومقرها بروكسل أنها لن تقدم عرضاً آخر لشركة التأمين الزميلة.

وذلك بعد محاولتين للتعامل مع مجلس إدارة شركة Direct Line. فيما ارتفعت أسهم Ageas بنسبة 1.5% لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام واحد.

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