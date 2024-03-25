تباين في الأسهم الأوروبية وانتعاش كينج فيشر بعد بيان الأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهدت الأسهم الأوروبية بداية متباينة لأسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين، حيث واصل المستثمرون القراءة الهادئة لعدد من قرارات سياسة البنك المركزي في أوروبا.
وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.04% بعد أن أنهى الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي، فيما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بعد آداء سلبي للشركات.
إلى ذلك، ارتفعت أسهم النفط والغاز الأوروبية بنسبة 0.9% مع تراجع أسهم وسائل الإعلام بنسبة 0.7%.
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مجموعة Kingfisher لصيانة وتطوير المنازل والمالكة لعلامات تجارية مثل B&Q وScrewfix، انتعشت في صفقات بعد الظهر لتغلق على ارتفاع بنسبة 2.5%.
وانخفض السهم في وقت سابق من الجلسة بعد إصدار تقرير ثالث بشأن الأرباح في ستة أشهر.
وانخفض سهم شركة التأمين Direct Line في المملكة المتحدة بنسبة 11% يوم الجمعة، بعد أن أعلنت شركة Ageas ومقرها بروكسل أنها لن تقدم عرضاً آخر لشركة التأمين الزميلة.
وذلك بعد محاولتين للتعامل مع مجلس إدارة شركة Direct Line. فيما ارتفعت أسهم Ageas بنسبة 1.5% لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام واحد.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108020541
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