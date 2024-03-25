296 طلباً من مستثمرين للحصول على أراضٍ فى العاشر من رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News) تلقى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان 296 طلبًا من شركات استثمارية ومطورين عقاريين للحصول على قطع أراضٍ استثمارية، بآليات متنوعة منها السداد بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الطلبات الجديدة موزعة على قطع أراض بأنشطة تجارية وإدارية وصناعية ومخازن وورش حرفية وعمرانية وسكنى مختلطة، ومن بينها 8 طلبات لأراض بنشاط عمرانى متكامل.
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وأضافت المصادر، أن مساحات الأراضى مختلفة بحسب كل نشاط وتصل مساحة أراضى النشاط العمرانى المتكامل إلى 30 فدانًا للقطعة الواحدة.
وأوضحت المصادر، أن الطلبات تم تقديمها خلال الفترة من بداية شهر فبراير وحتى الآن بنظام التقديم الإلكتروني، مقارنة بنحو 200 طلب خلال العام الماضى وحتى يناير من العام الجارى.
وأشارت إلى أن جهاز مدينة العاشر من رمضان بدأ دراسة طلبات التخصيص، وتمت الموافقة على عدد منها وبدأت الشركات سداد المستحقات المقررة والتى من بينها طلبات تخضع لنظام السداد بالدولار.
ووفقاً لبيانات وزارة الإسكان، تجاوز حجم المبيعات التى تم تحقيقها خلال عام 2023 طبقاً لآلية التخصيص بالدولار تحويلاً من الخارج، 3 أضعاف المستهدف، وفى بعض المدن زاد حجم الطلبات المقدمة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالدولار عن حجم الطلبات المقدمة بالجنيه.
وأقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة منذ عدة سنوات، وتلقت أكثر من 15 ألف طلباً.
وتنوعت آليات التخصيص الفورى بين“التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات”.
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