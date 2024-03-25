296 طلباً من مستثمرين للحصول على أراضٍ فى العاشر من رمضان

MENAFN - Al-Borsa News) تلقى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان 296 طلبًا من شركات استثمارية ومطورين عقاريين للحصول على قطع أراضٍ استثمارية، بآليات متنوعة منها السداد بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الطلبات الجديدة موزعة على قطع أراض بأنشطة تجارية وإدارية وصناعية ومخازن وورش حرفية وعمرانية وسكنى مختلطة، ومن بينها 8 طلبات لأراض بنشاط عمرانى متكامل.

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وأضافت المصادر، أن مساحات الأراضى مختلفة بحسب كل نشاط وتصل مساحة أراضى النشاط العمرانى المتكامل إلى 30 فدانًا للقطعة الواحدة.

وأوضحت المصادر، أن الطلبات تم تقديمها خلال الفترة من بداية شهر فبراير وحتى الآن بنظام التقديم الإلكتروني، مقارنة بنحو 200 طلب خلال العام الماضى وحتى يناير من العام الجارى.

وأشارت إلى أن جهاز مدينة العاشر من رمضان بدأ دراسة طلبات التخصيص، وتمت الموافقة على عدد منها وبدأت الشركات سداد المستحقات المقررة والتى من بينها طلبات تخضع لنظام السداد بالدولار.

ووفقاً لبيانات وزارة الإسكان، تجاوز حجم المبيعات التى تم تحقيقها خلال عام 2023 طبقاً لآلية التخصيص بالدولار تحويلاً من الخارج، 3 أضعاف المستهدف، وفى بعض المدن زاد حجم الطلبات المقدمة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالدولار عن حجم الطلبات المقدمة بالجنيه.

وأقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة منذ عدة سنوات، وتلقت أكثر من 15 ألف طلباً.

وتنوعت آليات التخصيص الفورى بين“التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات”.