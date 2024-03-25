الذهب يرتفع عند التسوية مع توقعات التيسير النقدي

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات الإثنين، مع تراجع الدولار الأمريكي أمام عملات رئيسية، في ظل توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% أو 16.4 دولار عند 2176.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2182.5 دولار.
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بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 104.23 نقطة في الساعة 08:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وقال“أوستن جولسبي” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، خلال مقابلة مع“ياهو فاينانس”، إنه اقترح -خلال اجتماع السياسات الأسبوع الماضي- ثلاث مرات خفض في أسعار الفائدة هذا العام، مع وتيرة خفض بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة.
ويتوقع محللو“جولدمان ساكس” ارتفاع أسعار السلع الأساسية هذا العام مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية نحو خفض الفائدة، وقالوا إن الذهب قد يصل إلى 2300 دولار للأوقية بنهاية 2024، مع انخفاض تكاليف الاقتراض واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108020539
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