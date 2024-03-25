الذهب يرتفع عند التسوية مع توقعات التيسير النقدي

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات الإثنين، مع تراجع الدولار الأمريكي أمام عملات رئيسية، في ظل توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% أو 16.4 دولار عند 2176.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2182.5 دولار.

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بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 104.23 نقطة في الساعة 08:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال“أوستن جولسبي” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، خلال مقابلة مع“ياهو فاينانس”، إنه اقترح -خلال اجتماع السياسات الأسبوع الماضي- ثلاث مرات خفض في أسعار الفائدة هذا العام، مع وتيرة خفض بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة.

ويتوقع محللو“جولدمان ساكس” ارتفاع أسعار السلع الأساسية هذا العام مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية نحو خفض الفائدة، وقالوا إن الذهب قد يصل إلى 2300 دولار للأوقية بنهاية 2024، مع انخفاض تكاليف الاقتراض واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

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