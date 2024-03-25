رئيس مجلس الدولة الصيني يلتقي رئيس البنك الدولي ويدعو إلى شراكة أوثق

(MENAFN
- Al-Borsa News) اجتمع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مع رئيس البنك الدولي أجاي بانغا اليوم الاثنين ، في بكين، داعيا إلى شراكة أوثق.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية – عن لي قوله إن الصين هي أكبر دولة نامية في العالم وقد أجرت تعاونا مثمرا مع البنك الدولي على مدار أكثر من 40 عاما ، وهي على استعداد لبناء شراكة أوثق مع البنك، وتعزيز التعاون في مجالات المعرفة والنهوض الريفي والرعاية الصحية، ودعم تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وتقديم إسهامات إيجابية في التصدي لتغير المناخ وغيرها من التحديات العالمية.
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وأشار إلى أن الصين تدعم أجندة الإصلاحات التي يتبناها البنك الدولي وتأمل في أن يضع البنك التنمية في قلب ذلك الإصلاح، وأن يزيد من إسهاماته في مجالات الحد من الفقر والتنمية، وأن يزيد من تمثيل البلدان النامية، وأن يلعب دورا أكثر فعالية في الحوكمة العالمية.
وقال لي – إن الصين ستواصل تكثيف الضبط الكلي وتقديم المزيد من السياسات التي تفضي إلى الحفاظ على استقرارالتوقعات والنمو، وتعزيز وتقوية محركات نمو جديدة لتقديم المزيد من الإسهامات في النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن“الأساسيات التي تحافظ على نمو اقتصادي سليم طويل الأجل للصين لم تتغير”، مشيرا إلى أن الصين على استعداد لتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى لتعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، وتعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسية، قائلا إن الصين على استعداد أيضا لحماية المنافسة النزيهة بطريقة أفضل، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمختلف الشركات، وتعزيز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وتقاسم فرص التنمية مع العالم.
وقدم أجاي بانغا ، الشكر للصين على دعمها طويل الأمد لعمل البنك الدولي، قائلا إنه يقدّر العمليات السليمة لمشروعات تعاون البنك في الصين.
وأضاف أن الصين تقدم نموذجا يحتذى به للتعاون بين البنك الدولي ودول أخرى، مشيرا إلى أن البنك على استعداد لتعميق التعاون مع الصين في مجال الرعاية الصحية والتحول الأخضر وتغير المناخ، وتقديم إسهامات إيجابية في التنمية عالية الجودة في الصين.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108020538
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