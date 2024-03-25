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رئيس مجلس الدولة الصيني يلتقي رئيس البنك الدولي ويدعو إلى شراكة أوثق

3/25/2024 11:21:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اجتمع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مع رئيس البنك الدولي أجاي بانغا اليوم الاثنين ، في بكين، داعيا إلى شراكة أوثق.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية – عن لي قوله إن الصين هي أكبر دولة نامية في العالم وقد أجرت تعاونا مثمرا مع البنك الدولي على مدار أكثر من 40 عاما ، وهي على استعداد لبناء شراكة أوثق مع البنك، وتعزيز التعاون في مجالات المعرفة والنهوض الريفي والرعاية الصحية، ودعم تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وتقديم إسهامات إيجابية في التصدي لتغير المناخ وغيرها من التحديات العالمية.

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وأشار إلى أن الصين تدعم أجندة الإصلاحات التي يتبناها البنك الدولي وتأمل في أن يضع البنك التنمية في قلب ذلك الإصلاح، وأن يزيد من إسهاماته في مجالات الحد من الفقر والتنمية، وأن يزيد من تمثيل البلدان النامية، وأن يلعب دورا أكثر فعالية في الحوكمة العالمية.

وقال لي – إن الصين ستواصل تكثيف الضبط الكلي وتقديم المزيد من السياسات التي تفضي إلى الحفاظ على استقرارالتوقعات والنمو، وتعزيز وتقوية محركات نمو جديدة لتقديم المزيد من الإسهامات في النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن“الأساسيات التي تحافظ على نمو اقتصادي سليم طويل الأجل للصين لم تتغير”، مشيرا إلى أن الصين على استعداد لتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى لتعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، وتعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسية، قائلا إن الصين على استعداد أيضا لحماية المنافسة النزيهة بطريقة أفضل، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمختلف الشركات، وتعزيز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وتقاسم فرص التنمية مع العالم.

وقدم أجاي بانغا ، الشكر للصين على دعمها طويل الأمد لعمل البنك الدولي، قائلا إنه يقدّر العمليات السليمة لمشروعات تعاون البنك في الصين.

وأضاف أن الصين تقدم نموذجا يحتذى به للتعاون بين البنك الدولي ودول أخرى، مشيرا إلى أن البنك على استعداد لتعميق التعاون مع الصين في مجال الرعاية الصحية والتحول الأخضر وتغير المناخ، وتقديم إسهامات إيجابية في التنمية عالية الجودة في الصين.

المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108020538

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