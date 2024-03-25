القضاء الأمريكي يخفض كفالة ترامب في قضية الاحتيال إلى 175 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت محكمة استئناف في نيويورك حجم الكفالة المستحقة على الرئيس الأمريكي السابق“دونالد ترامب“، لتأخير تنفيذ حكم في قضية احتيال يغرمه مبلغًا كبيرًا، إلى 175 مليون دولار فقط من 464 مليونًا.

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره فوزًا للرئيس الأمريكي السابق – والذي يخطط لخوض السباق الانتخابي المقبل هذا العام – بعدما قال إنه“من المستحيل” الحصول على المبلغ كاملًا.

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وكانت فترة السماح البالغة 30 يومًا والممنوحة لـ“ترامب” من أجل تدبير مبلغ الكفالة على وشك الانتهاء، ما كان يسمح للمدعية العامة في نيويورك“ليتيتيا جيمس” بالاستيلاء على أصول الرئيس السابق.

وفي قرار صدر اليوم، منحت المحكمة“ترامب” 10 أيام لتوفير المبلغ الجديد، كما وافقت على تأخير تنفيذ العقوبات غير النقدية المفروضة كجزء من الحكم، مثل منعه وأبنائه الكبار من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك والتقدم بطلب للحصول على قروض.

وجدد محامو“ترامب” في الملف المقدم للمحكمة تأكيدهم صعوبة جمع مبلغ مماثل، قائلين إن التوصل إلى“المبلغ الكامل للحكم أمر مستحيل عملياً”.

أمرت محكمة أمريكية“ترامب” بدفع غرامة قدرها 355 مليون دولار في فبراير، بعدما أدانته وشركته بالاحتيال المؤسسي والمبالغة أو التقليل بشكل مستمر من قيمة أصوله من أجل الحصول على عروض أفضل من البنوك وشركات التأمين.

ومع إضافة الفوائد، يصل المبلغ إلى نحو 464 مليون دولار، ومن أجل استئناف الحكم، كان يجب على“ترامب” تقديم سندات بهذا المبلغ كاملًا حتى تضمن الدولة حقها في حال رفض استئنافه، لكن الآن، سيكون عليه دفع ما يزيد قليلا على ثلث هذا الرقم.

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